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Doğalgaz fiyatı ‘ticari sır’mış

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Avrupa doğalgazın bin metreküpünü 120 dolar civarında satın alırken, Türkiye’nin aynı miktarda doğalgazı 280 dolara almasının nedenini “ticari sır” olarak açıkladı.

Başak KAYA
06:00 -
Haberler Ekonomi
Doğalgaz fiyatı ‘ticari sır’mış

Dönmez, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın soru önergesinde yer alan Türkiye'nin doğalgazı neden daha pahalı aldığı sorusuna anlaşmaların gizli olduğunu söyleyerek yanıt vermedi.

Dönmez,“Doğalgaz alım satım anlaşmaları uluslararası ilişkiler açısından ekonomik ve siyasi etkileri nedeniyle ticari gizlilik içermektedir.

Ali Mahir Başarır

Ticari gizliliğe haiz konuların açıklanması anlaşmaya aykırılık teşkil etmekte olup, bu durum gerektiğinde anlaşmanın feshi veya bu nedenle doğan zararın tazmini gibi yaptırımlara yol açabilmektedir” açıklaması yaptı.

Parayı bölüşüyorlar mı?

Ali Mahir Başarır, Avrupa ülkelerinin alım fiyatlarını açıklamaktan neden çekinmediğini sorarak, “Onlar halkıyla paylaşıyor da biz neyi, kimden gizliyoruz? Bu durumda akıllara, birilerinin bu anlaşmalarla nemalandığı geliyor. Kimler milyar dolarları arasında bölüşüyor?” dedi.

Avrupa CHP Dolar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Mersin Türkiye
Son güncelleme: 02:50 25.04.2020
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