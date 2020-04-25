Doğalgaz fiyatı ‘ticari sır’mış

Dönmez, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın soru önergesinde yer alan Türkiye'nin doğalgazı neden daha pahalı aldığı sorusuna anlaşmaların gizli olduğunu söyleyerek yanıt vermedi.

Dönmez,“Doğalgaz alım satım anlaşmaları uluslararası ilişkiler açısından ekonomik ve siyasi etkileri nedeniyle ticari gizlilik içermektedir.

Ticari gizliliğe haiz konuların açıklanması anlaşmaya aykırılık teşkil etmekte olup, bu durum gerektiğinde anlaşmanın feshi veya bu nedenle doğan zararın tazmini gibi yaptırımlara yol açabilmektedir” açıklaması yaptı.

Parayı bölüşüyorlar mı?

Ali Mahir Başarır, Avrupa ülkelerinin alım fiyatlarını açıklamaktan neden çekinmediğini sorarak, “Onlar halkıyla paylaşıyor da biz neyi, kimden gizliyoruz? Bu durumda akıllara, birilerinin bu anlaşmalarla nemalandığı geliyor. Kimler milyar dolarları arasında bölüşüyor?” dedi.