Doğan görünümlü Şahin hatta Serçe

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Türkiye'nin Katar'la swap anlaşmasını 5 milyar dolardan 15 milyar dolara çıkarmasını “Doğan görünümlü Şahin”e benzetti. Anlaşmanın Merkez Bankası bilançosunu makyajlamak için yapıldığını savunan Öztrak, şunları söyledi:

“Yabancı sermaye ardına bakmadan kaçıyor. Bu yılın ilk 5 ayında menkul kıymetler piyasasından çıkan yabancı sermaye miktarı 9.6 milyar dolar. Oysa kendi krizimizi yaşadığımız 2018 ve 2019'un tamamında çıkan para 6.2 milyar dolardı.

Şimdi Katar'dan Amerikan Doları görünümlü Katar Riyali getirip Merkez Bankası kasasına emanete koydular. Daha önce 5 milyar dolarlık swap anlaşması yapmışlardı, şimdi rakamı 15 milyar dolara çıkardılar.

Kağıt üstünde dolar ama kasadaki Katar Riyali yani Doğan görünümlü Şahin. Şahin bile değil, Serçe. Güya bu paraları ikili ticarette kullanacakmışız. Katar ile 15 milyar dolarlık ticaret yapıyor muyuz? Hayır.

Geçen yıl Katar'a sattığımız mal 1.3 milyar dolar, Katar'dan aldığımız mal 311 milyon dolar. Toplasanız dış ticaret hacmi 1.6 milyar dolar. Bu Katar Riyali'ni dolara çevirip, borç ödemelerinde kullanabiliyor muyuz? Hayır.

Ya da başka ülkelerden ithalat yaparken kullanabiliyor muyuz? O da hayır. Peki, ne için kullanıyoruz? Merkez Bankası bilançosunu makyajlamak için.”

DIŞ GÜÇLER

Hükümetin beş maskeyi bile milletimize ücretsiz dağıtamadığını vurgulayan Öztrak, “Şimdi bu beceriksizler bir yandan ‘Dış güçler bize operasyon çekiyor' diye Türkiye'yi ayağa kaldırıyor, diğer yandan operasyon çekmekle itham ettikleri ülkelerden para bulabilmek için fır dönüyorlar” dedi.

Fed'in swap tutarı 448 milyar doları aştı

Corona virüsünün verdiği hasar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) swap anlaşmalarına da yansıdı. Küresel ticaret ve finansta rezerv para olarak kullanılması nedeniyle hükümetlerin panik anında sık sık başvurduğu dolara olan talep giderek artıyor.

Financial Times'ın haberine göre, Fed'in 14 ülkeden 10'uyla yaptığı swap tutarı rekor kırarak 448 milyar doları aştı. Oysa 18 Mart'taki swap sadece 45 milyar dolardı. Salgının derinleşmeye başladığı 19 Mart'ta 162 milyar 485 milyon dolara çıkan tutar, kademe kademe artarak 21 Mayıs'ta 448 milyar 278 milyon dolara ulaştı.

Listenin tepesinde 225.8 milyar dolarla Japonya, 143 milyar dolarla da Avrupa Merkez Bankası var. Haberde, “Türkiye gibi döviz rezervleri yetersiz olan gelişmekte olan ülkeler açıkta kaldı” denildi.

‘Türkiye'ye hat açması mümkün görünmüyor'

Ekonomist Dr. Murat Kubilay, teknik olarak makroekonomik göstergelerinin yetersiz bulunması, siyasi olarak da ABD dış politikasıyla çatışması nedeniyle Türkiye'nin Fed'in swap imkanından yararlanamadığını hatırlatarak, dış politikada önemli bir değişim gerçekleşmediği sürece bu hattın açılmasının mümkün görünmediğini belirtti.

Türkiye'nin swap talebinin Avrupa ve Japonya bankalarının kısa vadeli dolar likiditesi ihtiyacından öte bir nevi kısa vadeli borç bulma arayışına dönüşmüş durumda olduğuna da dikkat çeken Kubilay, “Merkez Bankası rezervleri arasında da ABD tahvillerinin tercih edilmemesi nedeniyle teminatlı repo yapması da mümkün olmuyor.

Bu durum Türkiye'nin elini zayıflatırken, IMF'yi kullanmaması veya kullanamamasının sonucu olarak ortaya çıkıyor. Böyle bir ortamda kriterlere uymayan Türkiye'ye Fed'in bu kanalı açması mümkün görünmüyor” dedi.