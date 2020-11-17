Dolar için şoke eden tahmin: Yüzde 20 değer kaybedecek

Citibank, corona virüsü salgınına karşı geliştirilen aşıların yaygın dağıtımı ve devam etmekte olan gevşek para politikası nedeniyle ABD dolarının gelecek yıl yüzde 20 kadar değer kaybedebileceği tahmininde bulundu.

ABD’li banka dün yayınladığı araştırma raporunda, “Uygun ve yaygın olarak dağıtılacak aşılar piyasaya çıktığında, bunun dolardaki aşağı yönlü yapısal trendde bir sonraki satış pozisyonlarına geçilmesine yol açacağına inanıyoruz” denildi.

Raporda, “Böyle bakıldığında, dolardaki değer kaybının önden yüklemeli gerçekleşme olasılığı ve doların 2021’de yüzde 20 kadar düşme potansiyeli bulunuyor” denildi.

ABD’li ilaç şirketi Moderna Inc dün ileri aşama deneysel aşısının Covid-19’u önlemede yüzde 94.5 etkili olduğunu açıklamıştı.

Citi’nin doların değer kaybedeceği yönündeki görüşü enflasyon beklentileri artsa bile ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz oranlarını düşük tutmaya devam edeceği tahminine de dayanıyor.

YARDIM PAKETİ SEÇİM SONRASINA KALMIŞTI

ABD Kongresi, corona salgınının patlak verdiği ilk dönem olan Mart ve Nisan aylarında partilerüstü bir anlaşmayla ailelere, şirketlere ve işsizlere 3 trilyon dolarlık ekonomik yardım paketi sağlamıştı. Ancak bu paranın büyük çoğunluğu harcandı.

ABD’de Beyaz Saray ile Cumhuriyetçi ve Demokrat Partili Kongre üyeleri arasında görüşülen, corona salgını nedeniyle ekonomik zarara uğrayan ailelere, iş yerlerine ve işsizlere yeni nakit desteği sağlayacak anlaşma seçim sonrasına kalmıştı.

Trump, seçim kampanyası çalışmalarına başlamadan önce yaptığı açıklamada, “İnsanlarımız teşvik paketini almalı. Seçimlerden sonra şimdiye kadar gördüğünüz en iyi teşvik paketini hazırlayacağız” demişti.

Ancak seçimi Demokratların adayı Biden kazandı ve yardım paketinin akıbetinin ne olacağı merak ediliyor.

FAİZ EN DÜŞÜK SEVİYEDE

ABD, corona virüsü salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında geliyor. Fed de ekonomiyi bu etkilerden korumak için uzun süredir faizleri 0.0-25 aralığında tutuyor.

Fed son olarak, 5 Kasım’da açıkladığı faiz kararında piyasaların beklediği gibi politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakmıştı. Fed varlık alımlarında da değişikliğe gitmedi.

DOLAR ENDEKSİ YATAY

ABD’li ilaç şirketi Pfizer’in ardından Moderna’nın da corona virüsüne karşı etkili bir aşı geliştirdiğini açıklamasının ardından ABD borsaları dün tarihi zirveden kapandı. Bugün ise MSCI dünya borsaları endeksi rekor kırdı.

Dolar endeksi ise aşıya rağmen salgın nedeniyle dünya çapında alınan tecrit önlemlerinin getirdiği endişeyle 92.526 seviyesinde düne göre yatay seyretti.