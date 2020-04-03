Dolar ne kadar oldu? (03.04.2020)

Türkiye’de enflasyon, ABD’de tarım dışı istihdam verilerinin izleneceği haftanın son gününe Dolar/TL 6,60 seviyesinin üzerinden güne başladı.

Foreks’in 17 ekonomistle düzenlediği ankete göre enflasyon artışının medyan aylık tahmini yüzde 0,50, yıllık tahmini yüzde 11,78 oldu. TÜİK enflasyon rakamlarını saat 10.00’da açıklayacak.

Öte yandan açıklanan son resmi verilere göre dünya genelinde corona virüsü vaka sayısı 1 milyonu aştı. ABD’de Dow Jones dün sınırlı bir yükseliş gösterdi. Endeks yüzde 1.59 artışla günü 21 bin 413 puandan kapattı.

TRUMP: PETROLDE ANLAŞILDI

ABD Başkanı Donald Trump, dünyanın en büyük petrol üreticisi ülkelerinden Rusya ve Suudi Arabistan arasında üretimde kesintiye gitmeleri yönünde bir anlaşmaya varılmasını sağladığını kaydetti. Rusya Enerji Bakanı Aleksander Novak ise global petrol talebinin önümüzdeki birkaç ay içinde yükseleceğini umduğunu söyledi. Petrolde tarafların anlaştığı haberinin gelmesiyle brent petrolün varili 30 dolar seviyesine yaklaştı. Petrol fiyatlarının yükselmesi akaryakıta zam anlamına geliyor.

Çin’de hizmet sektörü aktivitesi, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan benzeri görülmemiş mağaza kapanmaları ve karantinaların etkisinden toparlanmakta zorlanıyor. Caixin-Markit tarafından hazırlanan hizmet sektörü PMI, Mart ayında 50 puan olan başabaş seviyesinin altında 43 puan seviyesinde gerçekleşerek daralmaya işaret etmeyi sürdürdü.

Uluslarararası kredi derecelerdirme kuruluşu S&P, corona virüsü salgınına rağmen ABD’nin kredi notunu durağan görünüm ile AA+/A-1+ olarak teyit etti. Ülkenin notunu kırmadı not görünümünü de değiştirmedi. (FOREKS-SOZCU.COM.TR)