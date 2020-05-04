Dolar ne kadar oldu? (04.05.2020)

Türkiye’de enflasyon verilerinin izleneceği haftanın ilk gününe Dolar/TL 7 seviyesinin üstünde başladı. Foreks’in 18 banka/kurum ekonomisti ile düzenlediği ankete göre, ortalama yıllık enflasyon tahmini yüzde 10,74 seviyesinde oluştu.

Türkiye'de son 24 saatte corona virüsünden kaynaklı 61 kişi hayatını kaybetti, 1,670 kişiye Covid-19 tanısı kondu, toplam vaka sayısı 126 bin 45, can kaybı 3 bin 397 oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, önümüzdeki dönemde yerel paralarla ve dengeli bir dış ticaretin ön plana çıkacağını belirterek, “Açık verdiğimiz ülkelerle yerel paralarla ticaret ve ithalat düzenlemeleri konusunda önümüzdeki 1-2 ay içinde kararlı adımlar atacağız” dedi.

POMPEO: NEREDEN ÇIKTIĞI KONUSUNDA ÇOK BÜYÜK KANIT VAR

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, katıldığı bir televizyon programında, corona virüsü salgınının Çin’de bir laboratuvar kaynaklı yayıldığı iddiasını tekrarladı ve “Nereden çıktığı konusunda çok büyük kanıt var” dedi.

CORONA’DAN DOLAYI ÇİN’E GÜMRÜK VERGİSİ GELİR Mİ?

ABD Başkanı Donald Trump, corona virüsü salgınının Wuhan’dan dünyaya yayılmasından Çin’i sorumlu tutmaya devam etti ve misilleme olarak tarife uygulanmasının “kesinlikli bir seçenek” olduğunu söyledi.

Beyaz Saray ekonomi danışmanı Larry Kudlow, CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, “Ekonominin her yerde korkunç bir daralma ve zorlanma döneminde olduğunu biliyoruz. Bunun üzerinde çalışıyoruz. Herhangi bir şeyi kabul etmek veya etmemek istemiyorum. Kongre'nin ileri gelenleriyle tartışma aşamasındayız” dedi.