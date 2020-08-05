Dolar ne kadar oldu? (05.08.2020)

Dün TL likiditenin son bir yılda atılan adımlarla neredeyse yok olma noktasına geldiği Londra swap (döviz takası) piyasalarında gecelik vadede TL faizi Nisan 2019’dan beri ilk kez 1,050 seviyesine kadar yükseldi. Likidite sıkışıklığı nedeniyle piyasada bulamadığı TL’yi Türk varlıklarını elden çıkararak aşmak isteyen yabancıların satışıyla BIST-100 endeksi dün sert düştü.

BIST-100 endeksinde dün düşüş bir ara %5.5’e yaklaştıktan sonra endeks günü %3.53 düşüşle tamamladı. Küresel piyasalarda ise ABD’de yaşanan ekonomik iyileşmenin Avrupa’nın gerisinde kaldığına dair güçlenen görüş euroyu iki yılın en yüksek seviyesine yaklaştırdı. Dış piyasalar bugün açıklanacak ABD özel sektör istihdam verisine odaklanmış durumda. Bankacılar küresel piyasalarda dolardaki zayıf seyre rağmen dolar/TL’de bir düşüş görülmediğine aksine yükseliş yaşandığına dikkat çekiyorlar.

KUR İKİ AYDIR HAREKETSİZDİ

Dolar/TL 2019’dan beri 100 milyar doları aşan hatta 110 milyar dolara yaklaştığı tahmin edilen kamunun döviz arzının da desteğiyle yaklaşık 2 aydır 6.85 etrafında neredeyse hareketsiz bir seyir izliyor idi. TCMB’ye döviz arzında katılan kamu bankalarının da desteği de 10 milyar doları aşmış oldu. Kamuların günde bazen 1 milyar dolara ulaşan ya da aşan desteğine rağmen kurda stabil seyir geçen hafta itibarıyla yerini yukarı baskıya bıraktı. Dolar/TL’de geçen hafta eşine kolay rastlanmayan alış fiyatının satıştan yüksek olduğu ters fiyatlama da oluştu.

Öte yandan TCMB’nin uzun bir aradan sonra geçen ay ortasında başladığı VİOP’ta vadeli döviz kontratlarında işlem yapmaya devam ediyor. İşlem tutarı ilk olarak 40 milyon dolara ulaştıktan sonra 600 milyon dolara çıktı. Tutarlar halen 100 milyar dolarlık müdahaleye göre sınırlı olsa da süreç piyasada yakından izleniyor.

CDS 550 BP’NİN ÜZERİNE SERT YÜKSELDİ

Türkiye’nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi corona virüsü salgınıyla birlikte 650 baz puanı aşarak 2008 finansal krizden bu yana en yüksek seviyeye geldikten sonra 430 puana kadar düşmüştü.

Belirgin düşüşün ardından genel olarak yükseliş yönlü seyir izleyen 5 yıllık CDS geçen hafta 500 puanın altında idi. Sert yükselişler sonrası CDS bu sabah saat 0829’da 575/590 seviyesinde.Gösterge 10 yıllık tahvilde ise dün son işlem %13.27 seviyesinde. (REUTERS)

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