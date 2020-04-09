Dolar ne kadar oldu? (09.04.2020)

Güne 6,77-6,78 aralığında başlayan dolar/TL, son bir haftada 6,60’dan 6,80’e kadar yükselmişti. Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi ise son bir haftada 89 bin seviyelerinden 93 bin seviyelerine ulaştı.

Yıla 5,94 seviyelerinden başlayan dolar/TL, corona virüsü salgının ekonomik faaliyeti olumsuz etkilemesi ve Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerden yabancı sıcak para kaçışıyla 6,80’e kadar yükseldi.

Asya borsaları, salgınının zirveye yaklaştığı ve hükümetlerin daha fazla ekonomik destek paketi açıklayacağı umutlarıyla yükselirken petrol fiyatları da üretim kesintisi anlaşması beklentileriyle arttı.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,6 yükseldi. Çin lokomotif hisseleri yüzde 0,54 yükselirken, Avustralya borsaları yüzde 1,52 artış kaydetti.

ABD’nin S&P 500 endeksi yüzde 3,41 yükseldi. Ancak S&P 500 endeksinin vadeli işlemleri kazanımlarını geri vererek yüzde 0,27 geriledi.



Japonya’nın Nikkei endeksi Japonya’da artan vakalar nedeniyle ve hükümetin Tokyo ve bazı diğer iller için olağanüstü hal ilan etmesinin ardından yüzde 0,55 düştü.

Küresel emtia ihracatına endeksli para birimleri, salgının zirve yapıyor olabileceği ve başlıca petrol üreticilerinin üretim kısıntısı konusunda anlaşabileceği umutlarıyla destek buldu.

Dolar endeksi başlıca altı para birimi karşısında 100.15 seviyesinde yatay seyretti. Dolar endeksi, ABD ve Avrupa’da salgının en kötü döneminin bitiyor olduğu umutlarıyla güvenli liman dolara olan yönelimin azalmasının ardından şimdiye kadar haftalık olarak yüzde 0,6 geriledi.

Euro, Avrupa Birliği (AB) maliye bakanlarının salgına karşı ekonomik destek paketi üzerine anlaşamamasının ardından dün yüzde 0,35 geriledikten sonra bugün 1.0858 dolarda yatay seyretti.

PETROL VE ALTINDA YÜKSELİŞ

Petrol fiyatları, başlıca petrol üreticilerinin bugün gerçekleşecek toplantıda salgın nedeniyle azalan küresel petrol talebini dengelemek için üretim kısma konusunda anlaşacağı umutlarıyla yükseldi.

Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 2,5 artarak 33.65 dolarda işlem gördü. ABD hafif ham petrolü yüzde 4.3 artarak 26,17 dolara yükseldi.

Altın fiyatları, salgında zirveye yaklaşıldığı umutlarının ardından dolar zayıf seyrederken hafif yükseldi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.1 yükselerek 1,647.94 dolarda işlem gördü.