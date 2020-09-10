Dolar ne kadar oldu? (10.09.2020)

Küresel piyasalar hafta başında yaşanan oldukça kuvvetli satış baskısı ardından nispeten daha sakin bir seyir izlerken dolar/TL 7,50’yi aştı. Bloomberg verilerine göre sabah saatlerinde dolar/TL 7.5145 seviyesine kadar çıktı. Kur daha sonra 7,50 seviyesinin altına çekildi.

Salı günü gelişmekte olan para birimleri dolar karşısında %2’ye yakın değer kaybederken TL’deki değer kaybı %0.2 civarında kalmıştı. Gelişmekte olan ülke para birimlerinde dün %1 civarı kazanç yaşanırken TL dolar karşısında yatay seyretti.

GECELİK FAİZLER YÜKSELİŞE GEÇTİ

Öte yandan TCMB’nin dün gerçekleştirdiği repo ihalesinde basit faizin %11’in üzerinde oluşması ile birlikte bankalararası piyasada da gecelik faizler yükselişe geçti.

Bankalararası piyasada gecelik faizler bugün en yüksek %11.25 seviyesine kadar yükseldi. Önceki günlerde %9.75 civarında oluşan gecelik faiz dün ortalama %10.21 seviyesindeydi.

Bir bankacı, “TCMB dün gecelik vadede sağladığı tutarda yaklaşık 10 milyar TL azalışa gitmiş oldu. Son iki günde ihalelere yansıyan beklenti bankanın % 10.15 seviyesinde yatay seyreden ortalama fonlama maliyetini yakın zamanda %11’in üzerine doğru yükseltmek için hazırlık yaptığı yönünde” dedi.

Türkiye’nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi ise 550 baz puanın altındaki seyrini sürüyor. 5 yıllık CDS 500 baz puana doğru yaklaştıktan sonra bu sabah 511/521 seviyesinde

Piyasada Yunanistan ile yeraltı kaynakları nedeniyle yaşanan gerilim ile birlikte AB ile ilişkiler de takip edilen ana konular arasında yerini koruyor. İki ülke arasında bugüne ertelenen NATO toplantısı da takip edilen konular arasında. (REUTERS)