Dolar ne kadar oldu? (17.01.2020)

Merkez Bankası (TCMB) faizini piyasa beklentileri dahilindeki 75 baz puan indirimle %11.25’e çekerken enflasyondaki seyrin yıl sonu tahmini olan %8.2 ile “büyük ölçüde uyumlu” olduğunu belirterek “ölçülü” faiz indirimlerinin devam edeceği sinyali verdi.

Reuters’ın 21 kurumun katılımıyla yaptığı ankette medyan ise 50 baz puanlık indirimle politika faizinin %11.50’ye çekileceği yönünde oluşuyordu. Swap piyasasında ise beklentiler bu sabah itibarıyla 50-100 baz puan indirime işaret ediyordu.

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal’ın göreve geldiği dönemi kapsayan son beş PPK toplantısında politika faizi %24 seviyesinden 1,275 baz puan indirilmiş oldu.

REEL FAİZ VE DÜŞÜŞTE, MEVDUAT GETİRİLERİ NEGATİF

Enflasyondaki gerilemeye karşın TCMB’nin sert faiz indirimleri reel getirileri mevduat sahipleri için negatif seviyeye düşürmüş durumda. Mevcut enflasyonun yanı sıra ileriye dönük enflasyon beklentilerini içerek reel faiz ise oldukça gerilse de hala pozitif.

Bankalar da TCMB’nin faiz indirimlerini hem mevduat hem de kredi faizlerine önemli ölçüde yansıtıyorlar. TL mevduat getirilerindeki düşüş ardından ise lokallerin 196 milyar dolar ile tarihi zirvedeki döviz birikimleri üzerindeki etkisi piyasa açısından önemli.

Ekonomi yönetimi döviz mevduat getirilerini sınırlayıcı adımlara üst üste yönelse de bankacılar birikim tercihlerinin getiriden çok TL’de ani bir değer kaybı riskine karşı yapıldığına dikkat çekiyorlar. Bu kapsamda piyasada lokallerin döviz birikim ya da azaltma eğilimi yakından takip ediliyor. Bugün açıklanan verilere göre birikim eğilimi geçen hafta yaklaşık 2 milyar dolar ile devam etti.

TL’nin son 3 yıldaki dolar karşısındaki değer kaybı yaklaşık %36, 5 yıllık kaybı ise %61 seviyesinde. TL’nin son 5 yıllık kaybı gelişmekte olan ülke para birimleri ortalamasının açık ara üzerinde.

Bankacılar TCMB’nin faiz indirimlerinde enflasyondaki düşüşün ötesinde adımlar atmasının TL için risk oluşturabileceği görüşünde. Ancak küresel düşük faiz ortamı ve kamu bankalarının döviz arzı bugüne kadar bu olumsuz fiyatlamanın henüz yapılmadığını da gösteriyor. (REUTERS-SOZCU.COM.TR)