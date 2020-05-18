Dolar ne kadar oldu? (18.05.2020)

Türkiye’de ve küresel piyasalarda corona virüsü salgına dair veriler ve hükümetlerin attığı “yeniden açılma” adımları takip edilmeye devam ediyor.

Geçen hafta Ankara’nın dört ülkeyle döviz-TL takası (swap) görüşmeleri yaptığına dair haberle 6,90 seviyelerine kadar düşen dolar/TL bugüne 6,88 seviyelerinden başladı. Euro/TL de 7,45 seviyelerinde.

TL TAKAS İŞLEMLERE DURDURMA

Hafta sonu TL açısından önemli bir haber yurt dışından geldi. Dünyanın en büyük iki takas ve saklama kuruluşu Clearstream Banking ve Euroclear Bank aralarında gerçekleşen TL cinsi bridge takas işlemlerini, 18 Mayıs itibarıyla durdurduğunu açıkladı.

Bridge takas; iki farklı takas kuruluşu arasında yapılan takas anlamına geliyor. Türk Lirası ve Türkiye’nin tahvil alım satımlarında takas aracısı olan her iki kuruluş da 15 Mayıs’ta sistemde bekleyen talimatların iptal edildiğini, yeni talimatların ise kabul edilmeyeceğini de duyurdu.

FED BAŞKANI’NDAN AŞI AÇIKLAMASI

New York, İtalya, İspanya gibi salgının merkezi haline gelen pek çok ülke ve şehir kısıtlamaları aşamalı olarak kaldırırken yaz aylarının gelmesiyle beraber çok sayıda ülke de corona virüsü tecrit önlemlerini kaldırmaya başladı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell haftasonu verdiği bir röportajda temkinli bir tutum takınarak ABD ekonomisinin iyileşmesinin gelecek yıla sarkabileceğini ve tamamen düzelmenin corona virüsü aşısının çıkıp çıkmayacağına bağlı olduğunu söyledi.

Japonya ekonomisinin birinci çeyrekte yıllık yüzde 3.4 daralması dünyanın üçüncü büyük ekonomisinin resesyona girdiğini doğruladı.

Çin ile ABD arasındaki ticaret gerilimi Çin’in dün ABD’nin Huawei’ye karşı getirdiği kurallara karşı olduğunu açıklamasıyla devam ederken belirsizliği artırıyor.