Dolar ne kadar oldu? (22.07.2020)

Dolar/TL 2019’dan beri 100 milyar doları aşan kamunun döviz arzının da desteğiyle 6.85 etrafında oldukça dar bir aralıkta seyrederken, Avrupa Birliği (AB) liderlerinin 750 milyar euro büyüklükte canlandırma planı üzerinde uzlaşıya varması küresel piyasalarda risk iştahını artırdı.

Corona virüsü aşısına dair umutlar da küresel risk iştahına katkıda bulunurken, dün ABD’de dün başlayan 1 trilyon dolar değerindeki kurtarma paketi görüşmeleri piyasada yakından takip ediliyor.

Öte yandan, piyasalarda son dönemde Libya’da artan jeopolitik tansiyon da takip ediliyor. Bugün iç piyasada açıklanacak bir veri bulunmuyor.

Bankacılara göre piyasalarda Merkez Bankası’nın (TCMB) yarınki faiz kararı ve kredi derecelendirme kuruluşu S&P’nin Cuma günü yıllık derecelendirme takvimine yönelik olası not güncellemesi izlenecek.

Reuters anketindeki tüm beklentiler TCMB’nin Perşembe günü politika faizini %8.25’te sabit tutması yönünde.

Bir bankacı, “Küresel risk iştahındaki canlı seyir iç piyasaya da yansıyacaktır. Piyasada yakından takip edilen konu ise kamunun döviz piyasasındaki işlemleri. Yüklü satışlarla TL’deki yatay seyir belirginleşmiş durumda. Kamu desteği devam ettiği sürece de TL stabil olmaya devam edecektir ancak piyasada bunun sürdürülebilirliğine yönelik soru işaretleri de endişe yaratıyor” dedi ve ekledi:

“Satış tutarlarının artması ve TCMB rezervlerindeki baskı sonrası kamu bankalarının da açık pozisyonunu belirgin artıyor. Dün ise TCMB’nin uzun bir aradan sonra VİOP’ta vadeli döviz kontratlarında tekrar işlem yaptığını gördük. Tutarlar oldukça düşük ancak sürecin nasıl devam edeceği yakından takip ediliyor.”