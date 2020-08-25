Dolar ne kadar oldu?.. Piyasaya en yüksek faizden para verildi (25.08.2020)

Ekonomi ile yatıp ekonomi ile kalkıyoruz. Teknik terimler bir yandan havada uçuşurken bir yandan vatandaş parasını enflasyon ve kur şokuna karşı nasıl koruyabileceğini düşünüyor. Merkez Bankası ise çeşitli sebeplerle artırmadığı politika faizi yerine farklı enstrümanlar kullanarak TL’yi dolar karşısında daha değerli hale getirmeye çalışıyor.

Dün Merkez Bankası sıkılaştırma adımları çerçevesinde uzun süre sonra ilk kez Geç Likidite Penceresi (GLP) ile piyasaya 1 milyar TL fonlama sağladı. Geç Likidite Penceresi normal koşullarda acil nakde ihtiyacı olan ve bu ihtiyacını gün sonunda yüksek faizden sağlamak durumunda kalan bankalara verilen borcun faizinin ismi.

Haliyle ihtiyacını GLP’den gidermek isteyen haftalık repo faizinden 300 baz puan daha yüksek (%11,25) faizle borç almış oluyor. Böylece Merkez Bankası faizi artırmadan faiz artırmış oldu. 1 milyar TL piyasa için küçük bir miktar olsa da Merkez’in gerektiğinde GLP’ye yönlendirme yapabileceği konusunda dikkat çeken bir hamle olarak yorumlanıyor.



ORTALAMA FAİZ ÇİFT HANEYE GİDİYOR



Merkez Bankası’nın piyasaya sağladığı ortalama fonlama faizi 16 Temmuz'da politika faizinin 90 baz puan altına yani %7.34'e kadar gerilemişti. Ancak 1 hafta vadeli repo ihalelerini durduran banka, diğer fonlama kanallarını kullanarak ortalama fonlama faizini dün itibarıyla % 9,61 seviyesine kadar yükseltti. Ortalama fonlama faizinin yakın zamanda çift haneye yükselmesi bekleniyor.



Doğalgaz keşfi beklentileriyle geçen hafta iki gün sert yükseliş kaydeden BIST-100 endeksi Cuma günü %1.5 düşüşle 1.109,88 puandan kapanmıştı. Borsa İstanbul dün de kayıplarını bir miktar daha devam ettirerek 1.108 puandan kapandı.

BİROL: TÜRKİYE ENERJİ ZENGİNİ OLACAK DEMEK DOĞRU OLMAZ

Öte yandan Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol Sözcü’ye yaptığı açıklamada cari açık sorunun biteceği yönündeki yorumlara katılmadığını belirterek, “Daha pek çok araştırma yapmak lazım. Bu ispatlanmış rezerv değilse, yapılan resmi açıklamalara baktığımızda yüzde 70’ini bile üretime geçirmek güzel bir haberdir. Yeni keşifler gelmez ise biz hâlâ ciddi doğalgaz ve petrol ithal edeceğiz.

Cari açığın en büyük kaynağı enerji ithalatı. Bundaki en büyük pay da petrol ve gazdan değil. Bu gaz sahası, enerji ithalatı faturasında ciddi bir düşüş sağlayacaktır. Bugünden yarına cari açık bitecek, Türkiye enerji zengini olacak demek doğru olmaz” diye konuştu.

ABD VE ÇİN PİYASALARI RAHATLATTI

ABD’li ve Çinli üst düzey ticaret yetkilileri birinci kademe ticaret anlaşmasına bağlılıklarını teyit ettiler ve endişelerin arttığı piyasaları rahatlattılar.

Çin, resmi verilere göre birinci kademe ticaret anlaşması kapsamında ABD ürünlerini alma taahhüdünü yerine getirmede geri kalıyordu.

ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve Çin Başbakan Yardımcısı Liu He, yaptıkları telefon görüşmesinde bağlılıklarını teyit ettiler.