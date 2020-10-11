DSİ ‘Bölünmüş’ ihaleleri açıkladı

Devlet Su İşleri'nin (DSİ) bazı yapım işlerini ihale düzenlemeden doğrudan firmalara verebilmek için yasaya aykırı olarak birkaç parçaya böldükleri tespitini yapan Sayıştay'a DSİ'den savunma geldi. Sulama projelerini Kamu İhale Kanunu'nun (KİK) ihale yapma zorunluluğundan kurtulmak için 3'e bölmediklerini, 3 projenin birbirinden farklı olması nedeniyle doğrudan firmalara işi verdiklerini belirten DSİ yetkilileri, “Kurumumuz yıpratılmaya çalışılıyor” iddiasında bulundu.

SÖZCÜ, DSİ'nin 2019 yılı hesaplarını inceleyen Sayıştay'ın tespit edip raporuna yazdığı bazı usulsüz uygulamaları ‘Böl, parçala yöntemiyle Soymuşlar' başlığıyla kamuoyuna duyurmuştu. Haberin ardından SÖZCÜ'ye açıklama gönderen DSİ yönetimi, Sayıştay'ın raporuna yazdığı yapım işlerinin Hatay'daki tarımsal sulama işleri olduğunu belirtti. DSİ yönetimi, bu işleri ihale yapmaktan kaçınmak için 3'e bölmediklerini ifade etti.

‘YERSİZ KAMULAŞTIRMA YAPMADIK'

Sayıştay'ın, DSİ bürokratlarının yersiz kamulaştırma yaparak devleti zarara uğrattığına ilişkin tespitlerine de cevap veren DSİ yönetimi, “Yer sıkıntısı nedeniyle vatandaşın arazisine yüklenici firma tarafından depolanmış hafriyat için vatandaşa bir defaya mahsus olarak ödenmek durumunda kalınan zarar-ziyan bedeli, yüklenicinin hakedişinden kesilmiş olup herhangi bir kamu zararı söz konusu değildir” dedi.