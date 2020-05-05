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e-Devlet pandemi sosyal destek başvuru ve sorgulama sayfası belli oldu! 1000 TL pandemi sosyal destek yardımları kimlere verilecek?

Corona virüsü sebebiyle hükümet kanalından yapılan yardımlardan biri ‘Pandemi sosyal destek yardımları’ oldu. İşleri bozulan ihtiyaç sahipleri, ekonomik olarak zor günler geçiriyor. Dün akşam yapılan açıklama ile normalleşme adımları atılmıştı. Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından üç kısım olarak planlanan pandemi sosyal yardımlarının ilk iki kısmı başvuru olmadan, vakıflar aracılığıyla belirlenen kişilere dağıtılmıştı. Üçüncü kısım yardımlarına ise e-Devlet kanalı ile başvurular kabul edilmişti. Başvuruların devam ettiği 1000 TL yardımlardan kimler yararlanabilir? Pandemi 1000 TL yardım başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet üzerinden sosyal yardım başvurusu sayfasına nasıl ulaşılır? 1000 TL yardım başvuru sonuçları açıklandı mı? İşte sosyal yardım ile ilgili tüm bilinmesi gerekenler…

22:50 -
Haberler Ekonomi
e-Devlet pandemi sosyal destek başvuru ve sorgulama sayfası belli oldu! 1000 TL pandemi sosyal destek yardımları kimlere verilecek?

Corona virüsü yüzünden ekonomik olarak zor günler geçiren vatandaşlar, pandemi sosyal destekleri hakkında bilgi almak için internet araması yapmaya devam ediyor. İnternette en fazla aratılan konulardan olan Pandemi sosyal destek yardım başvuruları devam ediyor. 1000 TL olarak nakdi yardımlardan yararlanmak isteyen vatandaşlar, e-Devlet üzerinden başvuru yapabiliyor. İşte 1000 TL pandemi sosyal destek hakkında sorulan soruların cevapları…

E-DEVLET SOSYAL YARDIM BAŞVURU NASIL YAPILIR?

e-Devlet üzerinden, pandemi sosyal destek yardım başvurusu;

‘* TC kimlik numaranızın son hanesine göre,

* 0 – Pazartesi

* 2 – Salı

* 4 – Çarşamba

* 6 – Perşembe

* 8 – Cuma günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.

* Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama yok’ yapabilir.

E-DEVLET YARDIM BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ…

Foto: Shutterstock

AYNI HANEDEN SADECE BİR KİŞİYE

Pandemi sosyal destek yardımları kişi bazlı değerlendirilmeyecek. Başvurular haneye göre kabul edilecek veya edilmeyecek. 1000 TL nakdi yardımlardan aynı hanede yaşayan sadece bir kişi yararlanabilecek.

SOSYAL YARDIM PARASI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sosyal yardım parası başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığı andan itibaren aşağıdaki linkten sorgulanabilir olacak.

PANDEMİ SOSYAL YARDIM SORGULAMA LİNKİ

1000 TL SOSYAL YARDIM PARASI HANGİ KANALDAN ÖDENECEK?

Vatandaşlar, başvuru süreçlerini e-Devlet üzerinden takip edebilecek. Desteğe ilişkin ödeme zamanı ve şekli daha sonra açıklanacak. Bakanlık, ön başvurulara ilişkin incelemeler sonucunda, desteğe ihtiyacı olduğu belirlenen hanelere ödemeleri yapacak.

Foto: Shutterstock

PANDEMİ SOSYAL DESTEK YARDIMLARINDAN KİMLER YARARLANAMAZ?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Pandemi Sosyal Destek Programı Başvuru Açıklaması;

AÇSHB Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden “T.C. Kimlik Numarasının” son hanesine göre alınmaya başlanmıştır.

Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir.

Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır.

Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir.

Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:

Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL’lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,

5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,

5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),

İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,

İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar

PANDEMİ SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ NE ZAMAN OLACAK?

Bakanlık sosyal yardımların üç kısımda ödeneceğini belirtmişti. 1. faz ödemeleri aybaşında hesaplara geçmişti. 2. faz ödemeleri ise geçtiğimiz hafta başlamıştı. Bu ödemelerin de bu hafta içinde bitmesi gerekiyor. e-Devlet üzerinden başvuru yapılan 3. Faz sosyal yardım ödemelerinin de Mayıs ayının ilk haftasında başlayacağı tahmin ediliyor.

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