Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? Kurban Bayramı ikramiyeleri tarihi belli mi?

Emeklilere, iki bayram öncesinde ikramiye veriliyor. İşte bu seneki emekli bayram ikramiyeleri hakkında detaylar emekliler tarafından ilgiyle araştırılıyor. 31 Temmuz’da başlayacak Kurban Bayramı öncesi emekli ikramiyelerinin de hesaplara geçmesi bekleniyor.

EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Bu yıl Kurban Bayramı 31 Temmuz'da başlayacak. Bayram öncesinde yatılması planlanan emekli ikramiyelerinin 27-30 Temmuz tarihlerinde hesaba geçmesi bekleniyor. Ramazan Bayramı ikramiyesi, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında erkene çekilerek Nisan ayında verilmişti.

“EMEKLİ İKRAMİYELERİ ARTIRILSIN”

2018 yılından bu yana emeklilere verilen bayram ikramiyelerine, enflasyon oranı kadar zam yapılması istendi. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, ‘’Bayram ikramiyeleri enflasyona yenildi. 2018’de bir dolar 4,5 liraydı, bugün ise 7 liraya yaklaştı. İkramiyeler eriyor. Emekliler virüs nedeniyle de daha büyük risk altında. Bayram ikramiyeleri en az 1.300 lira olmalı ve her yıl enflasyon oranında zam da yapılmalı” dedi.