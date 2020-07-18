Emekli ikramiyeleri yattı mı? Emekli bayram ikramiyeleri 1500 TL olacak mı?

Emekli vatandaşlar, bayram öncesinde ikramiye ve maaşların yatıp yatmayacağını merak ediyordu. Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı açıklama ile, bayram öncesi emekli ikramiyesi ve emekli maaşlarının hangi tarihlerde yatırılacağını açıkladı.

EMEKLİ AYLIKLARI VE BAYRAM İKRAMİYELERİ ÖDEME TARİHLERİ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, zamlı temmuz aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin, SSK emeklileri için 17-26 Temmuz tarihleri arasında, Bağkur emeklileri için de 25-28 Temmuz tarihleri arasında aylık ödeme günlerinde hesaplara yatırılacağını ifade etti.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ KAÇ PARA?

Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri 1000 TL olarak belirlenirken; her yıl iki defa olmak üzere ödeme yapılır. Ödemeler maaşın alındığı banka ve PTT şubelerinden emeklilerin hesaplarına yatırılmaktadır.

CHP'DEN BAYRAM İKRAMİYELERİ İÇİN KANUN TEKLİFİ

CHP grup başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç’un imzasını taşıyan 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin gerekçesinde, emeklilere 2018 yılında ödenmeye başlanan bayram ikramiyesinin satın alma gücü değerinin düştüğü, hızla yükselen fiyatlar karşısında etkinliğini yitirdiği savunuldu. Bu sebeple, CHP emekli ikramiyelerinin 1500 TL'ye yükseltilmesi için TBMM'ye kanun teklifinde bulundu.

HANGİ EMEKLİLER BAYRAM İKRAMİYELERİNDEN YARARLANABİLECEK?

Emekli bayram ikramiyelerinden yararlanabilecek olalar;

– SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

– Şehit yakınları ve gaziler

– Ölüm aylığı alanlar

– Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

– Geçici köy korucuları

– Şeref aylığı alanlar

– Şampiyon sporcular,

– Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,

– Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.

ZAM FARKLARI DA YATACAK

Bakan Selçuk Emekli Sandığı kapsamında olan vatandaşların ağustos ayına ilişkin aylıklarının, Kurban Bayramına denk gelmesi nedeniyle temmuz aylık farkının, ağustos aylıklarının ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin birlikte ödeneceğini kaydetti.

Bu kapsamda Ziraat Bankası’ndan her ayın 1. ve 2. gününde aylıklarını alanlara 28 Temmuz’da, 3. 4. ve 5. gününde aylıklarını alanlara da 29 Temmuz’da ödemeler gerçekleştirilecek. Aylıklarını diğer bankalardan alan emeklilere ise 28 Temmuz’da ödeme yapılacak.