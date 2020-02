Emlak Vergisi’ne, suya, çöpe zam

AKP'nin hazırladığı yerel yönetimler düzenleme taslağından vatandaşın hayatını daha da zorlaştıracak bir dizi yeni zam çıktı. Taslak düzenlemeye göre, emlak vergileri artık 4 yıl yerine 2 yılda bir ve semt, muhit ve mevki bazında belirlenecek. Bu düzenleme yasalaşırsa emlak vergileri her 2 yılda 1 artacak ve halkın oturduğu sokağa, mahalleye göre olağanüstü zamlar yapılabilecek. Düzenlemeyle ayrıca Çevre Temizlik Vergisi (ÇTV) yüzde 41 ile yüzde 213 oranında artırılacak. Dolayısıyla su faturaları olağanüstü zamlanacak, su fiyatları elektrik ve doğalgaz faturalarıyla yarışacak. Bu zamların yanı sıra evine konut sigortası yaptıranlardan da yüzde 10 ilave para tahsil edilecek.

GAYRİMENKULÜ OLAN YANDI

Halen emlak vergileri takdir komisyonları tarafından 4 yılda bir belirleniyor ve her yıl yeniden değerleme oranının yarısı kadar arttırılıyor. Emlak Vergisi ve Tapu harcına esas teşkil eden gayrimenkul birim fiyatları 4 yılda bir arttırıldığı için hem emlak hem de arsalar için her yıl ödenen vergiler kısmen düşük düzeyde kalıyordu. Yeni düzenlemeye göre ise bu vergiler artık 2 yılda bir, yani daha kısa sürede belirlenecek. Dolayısıyla vergiler 4 yılda bir yerine her 2 yılda bir zamlanacağı için çok daha hızlı artacak.

OTURDUĞUN YERE GÖRE VERGİ

Ev ve arsa vergileri daha kısa sürede zamlanmakla birlikte vergileri olağanüstü düzeylerde artıracak yeni bir kriter daha getiriliyor. Halen emlak vergileri il ve ilçe bazında belirleniyor. Örneğin İstanbul'da Beşiktaş İlçesi için belirlenen birim fiyat, sokak ya da mahalle ayrımı yapılmaksızın tüm ilçe için uygulanıyor. Yeni düzenlemeyle ise vergiye esas alınacak birim fiyatlar semt, muhit ve mevki ayrımı yapılarak tek tek belirlenecek. Dolayısıyla evi merkezde olan, ‘iyi bir muhitte' oturan semti güzel olan ev sahiplerinin emlak vergisi olağanüstü düzeylerde artacak. Emlak Vergisi hesaplama sisteminde yapılacak olağanüstü değişiklik gayrimenkul alan ve satanların ödediği tapu harcını da olağanüstü boyutlarda artıracak. Alıcıdan yüzde 2, satıcıdan yüzde 2 olmak üzere toplam yüzde 4 ödenen tapu harcına esas emlak değerleri artacağı için ev alan da satan da konutun bulunduğu muhite göre çok yüksek düzeylerde harç ödemek durumunda kalacak.

AKP'nin yeni düzenlemesiyle, su faturalarına eklenerek tahsil edilen Çevre Temizlik Vergisi (ÇTV) tutarlarına da büyük zam yapılacak. Düzenlemeye göre su tüketiminde metreküp başına 12 kuruş ile 15 kuruş alınan ÇTV, 15 kuruş ile 47 kuruş düzeyine çıkarılacak. Böylece ÇTV tutarları yüzde 42 ile yüzde 213 arasında zamlanacak. ÇTV'ye yapılan zam su faturalarına büyük zam olarak yansıyacak. Halkı bezdiren elektrik ve doğalgaz faturalarına bir de su faturaları eklenecek.