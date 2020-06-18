Esad ailesi yaptırım yedi, Suriyeliler TL’ye koştu

ABD'nin başta Beşar Esad, kardeşleri Buşra Esad, Mahir Esad ve birçok isim ile kuruma “Sezar Yasası” adıyla ekonomik yaptırım kararı alması Suriye’de paniğe neden oldu. TSK ve muhalif grupların kontrolündeki İdlib’de elindeki Suriye Lirasını, Türk Lirası’na çevirmek isteyen vatandaşlar bankalar önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Birleşmiş Milletler, 11 Haziran’da Türkiye’den Suriye’ye yüklü miktarda Türk Lirası sevkiyatı yapıldığını duyurdu. İdlib bölgesindeki kasabalarda benzin ve mazot istasyonlarında alışveriş Türk parasıyla yapılmaya başlandı.

Suriye Lirası, son haftalarda ABD doları karşısında rekor düzeyde geriledi. 2011’de, iç savaşı tetikleyen protesto gösterileri öncesi 1 dolar 47 Suriye Lirası ederken, bugün 1 dolar 3 bin Suriye Lirası yapıyor.

Temel yaşam maddelerinin fiyatlarında görülen ani artışlar, birçok ürünün piyasadan kaybolmasını da beraberinde getirdi.

Rejime muhalif olan bölgelerde, başta İdlib, Marea, Hama ve Suriye'nin ticaret merkezi olan Halep'in bir kısmı ve muhaliflerin kontrolündeki yerel yönetimin kararıyla Suriye Lirası yerine artık TL kullanılıyor.

Suriye parasının son dönemlerde hızla düşüş yaşaması ve yaptırım kararı alınmasıyla Türk Lirası kullanmaya başladıklarını aktaran İbrahim Hafız, Biz burada İdlib kuzeyinde yakıt istasyonları, dövizciler hepsi Türk parası kullanmaya başladık, Suriye kuzeyinde özgür bölgelerde artık Suriye parası kullanmamayı düşünüyoruz, hepimiz Türk parası kullanacağız” diye konuştu.

SEZAR YASASI NEDİR?

Sezar Yasası olarak bilinen, tam adıyla Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası, 21 Aralık 2019 tarihinde Donald Trump tarafından imzalanmıştı. Yasa dün yürürlüğe girdi.

İsmini, 2014’te Esad rejiminin muhalifleri tuttuğu hapishanelerde işkenceyle öldürdüğü 11 bin tutukluya ait olduğu iddia edilen 55 bin fotoğrafı dünya basınına sızdıran askeri polisin kod adından alan yasa, Suriye ile ticaret yapılmasını neredeyse imkansız hale getiriyor. (İHA)