Facebook’a karşı boykot büyüyor

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'in, Donald Trump'ın, “Yağma başladığında silahlar ateşlenmeye başlar” sözleri karşısında bir şey yapmama kararı başını ağrıtmaya devam ediyor. Zuckerberg ilk olarak kendi şirketinin çalışanları tarafından ağır şekilde eleştirildi.

CNN'de yer alan habere göre Facebook, bu kez de şirketlerin reklam vermeme boykotuyla karşı karşıya. Sivil toplum kuruluşları, geçtiğimiz hafta, #StopHateforProfit (Kâr için nefreti durdur) başlatmıştı. Buna ilk katılan The North Face olmuş, artık Facebook'a reklam vermeyeceklerini açıklamıştı.

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‘ŞİRKETLERİN KARARINA SAYGI DUYUYORUZ'

Facebook Küresel İş Grubu Başkan Yardımcısı Carolyn Everson, “Her markanın kararına derinden saygı duyuyoruz. Nefret söyleminin kaldırılması için önemli çalışmalara odaklanmaya devam ediyoruz” dedi. Ancak bu sözlere rağmen boykot hızla büyümeye devam ediyor. İşte Facebook'a reklam vermeme kararı alan diğer şirketler:

REI: Spor ve kamp malzemeleri markası REI, The North Face'ten sonra boykota katılan ikinci şirket oldu. Yapılan açılamada, “82 yıl boyunca insanları, kâr etmenin önüne koyduk. Temmuz ayı boyunca Facebook ve Instagram reklamlarını geri çekiyoruz” denildi.

UPWORK: Küresel çapta serbest çalışma platformu olan Upwork'ten atılan tweette, “Upwork, temmuzda Facebook'a reklam vermeyerek nefreti duraklatıyor. #StopHateForProfit” ifadeleri yer aldı.

PATAGONIA: Bir diğer spor ve kamp malzemesi üreticisi olan Patagonia da boykota katıldı. Duyuruyu Twitter'dan yapan şirket, “Seçimlerin güvenliğinden küresel salgına ve ırk adaletine kadar birçok konuda riskler arkanıza yaslanıp bekleyemeyeceğimiz kadar yüksek. Bazı şirketler Amerikalıların özgür ve adil seçime erişimini sağlamak için çok çalışırken, soruna katkıda bulunan şirketlere destek vermeyeceğiz” sözleriyle Facebook'a yüklendi.

DASHLANE: Şifre yönetim uygulaması olan Dashlane'in yöneticisi Joy Howard, “Facebook'un sadece konuşup, sorumluluk almayacağı çok açık. Sadece paranın söylediklerini söylemeye devam edecekler. Artık bizim eyleme geçme zamanımız geldi” diye konuştu. Howard, diğer teknoloji firmalarını da boykota katılmaya davet etti.