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Faturalarını ödeyemeyen öğrencilerden ‘yetersiz bakiye’ eylemi

İstanbul'da ulaşıma gelen zamları protesto eden üniversite öğrencileri, 'yetersiz bakiye' eyleminin ardından bu kez de faturalarını ödeyemedikleri gerekçesiyle eylem yaptı. 'Geçinemiyoruz' diyen öğrenciler, Kadıköy'deki PTT önünde faturalarını ödemeye çalıştı ancak elektrik, su ve doğalgaz için 550 TL'lik burs kartları yetersiz kaldı. "Her yerde yetersiz bakiye ile karşılaşıyoruz” diyen öğrencilere, vatandaşlardan da destek geldi.

Sibel GÜLERSÖYLER
13:33 -
Haberler Ekonomi

İstanbul’da üniversite okuyan öğrenciler, elektrik, su ve doğalgaza gelen zamlardan sonra eylem yapma kararı aldı. Geçtiğimiz haftalarda da ulaşıma gelen zamları protesto eden öğrenciler, Marmaray’a ve metrobüse binmeye çalışmış ancak kartlarında para olmadığı için geri dönmek zorunda kalmışlardı.

Fotoğraf: SÖZCÜ

“SON İKİ YILDA ELEKTRİĞE 6 KEZ ZAM GELDİ”

Son iki yılda doğalgaza yüzde 60’a yakın zam yapılırken elektriğe de 6 kez zam geldiğini söyleyen öğrenciler içerisinde aylık 550 TL yüklenen burs kartları ile faturalarını ödemeye çalıştı. Yetersiz bakiye uyarısı alan öğrenciler, “Geçinemiyoruz, her yerde yetersiz bakiye ile karşılaşıyoruz” dedi.

Fotoğraf: SÖZCÜ

“PARASIZ EĞİTİM İSTİYORUZ”

Öğrenciler yaptıkları açıklamada şunları söyledi:

“Verdikleri 550 TL burs faturalarımızı ödemeye bile yetmiyor. Eğitimin ücretsiz olduğunu iddia ediyorlar parasız eğitim yalnızca harçların kaldırılması değil ulaşımın, yemeğin, barınmanın da ücretsiz olmasıdır. Parasız eğitim hakkımız için her yerde mücadele edeceğiz.”

Fotoğraf: SÖZCÜ

Protesto sırasında vatandaşlar da öğrencilere destek verdi.

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