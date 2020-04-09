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Fed 2.3 trilyon dolarlık destek programını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed) Covid-19 pandemisine karşı ekonomiyi desteklemek üzere hazırladığı toplam 2.3 trilyon dolarlık paketin ayrıntılarını açıkladı. Fed, bankalarla ortaklaşa bir şekilde 10,000'den daha az çalışan bulunduran şirketlere 4 yıl vadeli kredi sağlayacak. Ayrıca Fed, eyaletler ile ABD'nin en kalabalık nüfuslu yerleşim bölgelerinin ihraç ettiği kısa vadeli bonolarını doğrudan satın alacak. Alımlar 500 milyar doları bulabilecek.

17:18 -
Haberler Ekonomi
Fed 2.3 trilyon dolarlık destek programını açıkladı

Fed Başkanı Jerome Powell, Perşembe günü dağıtılan açıklamada, “Ülkemizin önceliği, özellikle bu salgından etkilenip hasta olanlara yardım etmek ve virüsün daha fazla yayılmasını önleyecek tedbirlerin alınmasını desteklemektir” dedi.

Fed Başkanı Jerome Powell

Fed’in ayrıntılı olarak hazırladığı paket, Küçük İşletmeler Yönetimi’nin yürüttüğü Ücretleri Koruma Programı’nın finanse edilmesini de içeriyor.

Fed, bankalarla ortaklaşa bir şekilde 10,000’den daha az çalışan bulunduran şirketlere 4 yıl vadeli kredi sağlayacak. Ayrıca Fed, eyaletler ile ABD’nin en kalabalık nüfuslu yerleşim bölgelerinin ihraç ettiği kısa vadeli bonolarını doğrudan satın alacak. Alımlar 500 milyar doları bulabilecek.

Powell açıklamasında, “Destek paketi çerçevesinde, Fed’in öncelikli rolü de, bu sıkıntılı ekonomik ortamda, olanaklı olduğu ölçüde rahatlama ve istikrar sağlamak olacak. Bu amaçla yürüteceğimiz çalışmalarla, olası toparlanmanın olabildiğince enerjik olmasını sağlamaya çalışacağız” diye ekledi. (DHA-REUTERS)

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ABD Altın Corona Cuma Dolar Ekonomi faiz FED Merkez Bankası Perşembe
Son güncelleme: 17:28 09.04.2020
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