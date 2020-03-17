Fed’den olağanüstü bir adım daha geliyor

Corona virüsü salgını küresel ekonomiyi sarsarken, ABD Merkez Bankası (Fed) olağanüstü bir adıma daha hazırlanıyor.

Reuters’ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, Fed, daha önce 2007-2009 döneminde küresel finansal kriz sırasında kısa vadeli fonlama piyasalarındaki likiditeyi artırmak için oluşturulan bir sistem olan Ticari Kağıt Fonlama Tesisi’ni (CPFF) tekrar devreye almaya hazırlanıyor.

Kararın yarın duyurulabileceği belirtildi.

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FAİZİ SIFIRLAMIŞTI

Fed, geçen hafta olağanüstü toplantıyla faizleri 0-0,25 aralığına çekmiş, 500 milyar dolarlık Hazine tahvili, 200 milyar dolarlık da ipotek destekli menkul kıymet satın alarak zor durumdaki piyasanın likidite ihtiyacını karşılayacağını açıklamıştı.

Fed ayrıca, küresel piyasaların nakit dolar ihtiyacını karşılamak için Kanada, İngiltere, Japonya ve Avrupa merkez bankalarıyla ortak hareket etme kararı almıştı.

Ancak merkez bankalarının olağanüstü adımları, corona virüsü salgını nedeniyle arz ve talep şoku yaşayan küresel ekonomideki paniği henüz giderebilmiş değil.