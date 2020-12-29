Finansal bilgi paylaşımında gurbetçiler cezalarla karşı karşıya

Yurt dışında yaşayan Türkler'in banka ve diğer finansal bilgilerinin yaşadıkları ülkeyle paylaşılmasında artık son üç gün.

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla 2019'a ait hesap bilgileri paylaşılacak. 54 ülkede yaşayan Türkler'in hesapları gönderilecek.

Bunların arasında Danimarka, Finlandiya, İngiltere, İsveç, İtalya, Avustralya, Norveç, Lüksemburg gibi Avrupa ülkeleri var.

Türkler'in çok yoğun olduğu Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya, Fransa, İsviçre 2019 yılı hesap bildirimine dahil değil.

2019 yılı hesap bildiriminin yıl sonuna sarkmasının nedeni corona yüzünden işlemlerin uzaması. Normalde şartlar altında bildirimlerin en geç eylül ayı sonuna kadar yapılması gerekiyordu.

ERTELENMEZSE, 2021'DE VERİLECEK

Türkiye‘nin, gurbetçiyi hesaba katmadan imza ettiği, ‘finansal bilgilerin otomatik paylaşımı’nda asıl sorun, 2020 bilgilerinin verilmesinde.

2020 bilgileri, 2021 yıl eylül sonuna dek bildirilecek. 6.5 milyona yakın gurbetçinin, Türkiye'deki her türlü banka hesabı, başka finansal geliri, ortaklık geliri, kira geliri, emeklilik geliri veya başka gelirlerinden oluşan hesabı yaşadığı ülke maliyesine bildirilecek.

Onlar da takibata başlayacak, gurbetçilere ağır vergi cezaları ve vergi kaçırma cezaları yağacak. SÖZCÜ'nün “Yurt dışındaki Türkler'i koruyun. Yasadaki erteleme hakkını kullanın” yayınları üzerine Almanya, Fransa, İsviçre, Avusturya, Hollanda gibi Türkler'in yoğunlukta olduğu ülkeler için bir yıl erteleme çalışmaları yapılıyor. Aksi takdirde bu ülkelere bilgiler, önümüzdeki sene verilmek zorunda.

KİMLERİN HESABI BİLDİRİLECEK? -Yurt dışında yaşayanlar, Türkiye'de yaşadığını kanıtlayamayanlar. -Nerede yaşadığı konusunda çekince varsa, banka bilgilerinde yurt dışı ile ilgili belgelere rastlananlar. -Paralarını yurt dışına havale ettirenler. -Türkiye'de üç aydan eski ikametgahı olmayanlar. -Türkiye'de yaşasa bile faaliyeti yurt dışında yerleşik kişilerce kontrol edilen şirketler ve yöneticiler.

HANGİ BİLGİLER VERİLECEK?

Kişinin adı, adresi ve diğer bilgileriyle birlikte, her türlü mevduat ve yatırım hesapları yaşadığı ülkeye gönderilecek. Hesapların yıl sonu bakiyesi ile bildirimden bir önceki takvim yılının, o yıl içerisinde o hesaplara yatan faiz/gelir ödemeleri raporlanacak.

Hesap hareketleri raporlanmayacak. Hesaptaki paranın kaynağı otomatikman bildirilmeyecek. Ancak bunu yaşadığınız ülke maliyesi büyük ihtimalle soracak. Raporlama döneminde kapatılan hesabın bakiyesi de bildirilecek. Ortak hesapların, ortaklığa düşen bölümü değil tamamı bildirilecek.

TÜRKİYE'DE ŞİRKETİNİZ VARSA?

Genel kural olarak, Türkiye'de kurulmuş bir şirketin, üretim ya da mal alım-satımı gibi aktif bir ticari faaliyetle uğraşması halinde, ortağı yurt dışında yerleşik de olsa, kurum hesabı otomatik bilgi değişimi kapsamına girmiyor.

Diğer taraftan, hesap sahibi şirketin gelirlerinin ağırlıklı olarak aktif ticaretten ziyade faiz, kar payı gibi pasif gelirlerden oluşması durumunda bu şirketin hesap bilgileri otomatik bilgi değişimi kapsamına girecek.

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