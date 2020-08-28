Fırsatçılık Türkiye’yi eldivensiz bırakabilir

Covid-19 salgınında ikinci dalganın beklendiği bir dönemde şimdi de koruyucu eldiven sıkıntısı başladı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Medikal Sektörü Başkan Yardımcısı Erkin Delikanlı, dünya genelinde oluşan eldiven açığını ranta çevirmek isteyen bazı fırsatçıların iç piyasadan eldivenleri toplayıp yurt dışına ihraç ettiğini söyledi. Bu nedenle başta kamu hastaneleri olmak üzere ülke genelinde eldiven sıkıntısı baş gösterdiğini belirten Delikanlı, “DMO kamu için 180 milyon adet eldiven alım ihalesi açtı, tedarik teklifi 18 milyonda kalınca ihaleyi iptal etmek zorunda kaldı. Herkes içeriye değil dışarıya satmak istiyor. Yurt dışından ithal edilen eldivenlerin tekrar yurt dışına ihracı yasaklanmalı. Aksi halde ileride doktorlara bile eldiven bulamayabiliriz” dedi.

TALEP 3 KATINA ÇIKTI

Erkin Delikanlı, Türkiye'nin normal koşullarda eldiven tüketiminin yıllık 1.5 milyar adet civarında seyrettiğini, pandemi sürecinde bu talebin 3 katına çıktığını söyledi. Devlet Malzeme Ofisi'nin 11-12 Ağustos tarihlerinde 180 milyon adet eldiven alımı için ihale açtığını ancak 18 milyonluk tedarik teklifi gelince yeterli teklif olmadığından ihaleyi iptal ettiğini anlatan Delikanlı, şu bilgileri verdi:

PARASINI ALAMAYIZ

“Tedarik sıkıntısının nedeni bir yandan bizde eldiven üretimi olmaması, diğer yandan da ithal edilen eldivenin yurt dışına ihraç edilmesi. Tüm dünya Malezya ve Tayland'a bağlı. Malezya üretiminin çoğunu Avrupa, Rusya ve ABD'ye ayırdı. Malezya'dan ithal edilen sınırlı sayıdaki eldiven serbest bölgelerde ya da içeride stoklanarak yurt dışına satılıyor. Parası ödenmez diye kamuya verilmiyor. Birileri de eldivenleri toplayıp daha yüksek fiyatla yurt dışına satıyor. İhracat devlete hibe şartıyla yapıldığı için devlet kazançlı zannediliyor. Oysa bu süreç bizi eldivensiz bırakabilir. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ithal eldivenlerin ihracatını yıl sonuna kadar tamamen yasaklaması gerekir.”

FİYATI 10 KAT ARTTI

TOBB Medikal Sektörü Başkan Yardımcısı Erkin Delikanlı, içinde 100 adet eldiven olan ve pandemi öncesinde 14-20 liraya satılan 1 kutu eldivenin fiyatının, bugün gramajına ve özelliğine göre 75 lira ile 150 lira arasında olduğunu, yurt dışına ise 10-12 Euro bedelle ihraç edildiğini söyledi. Delikanlı, “Yurt dışına 3 eldiven ihraç eden, devlete 1 eldiveni bedava vermek zorunda. Ancak ihracatta para hem peşin alınıyor hem de fiyat talebe göre çok yükseldiği için ihracat daha cazip geliyor” dedi.