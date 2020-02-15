Gazoz tansiyonu yükseltiyor, bibere boya konuyor!

Tarım Bakanlığı Taklit ve Tağşiş ürünler listesini açıkladı. Açıklanan listeye göre gıda teröristleri yine sıkı çalışmış. Halk sağlığını hiçe sayan ürünler piyasada cirit atmaya devam ediyor. Gelin dün açıklanan listedeki ürünlerde çıkan zararlı maddelere hep birlikte göz atalım.

GAZOZ ÇARPINTI YAPIYOR, TANSİYONU YÜKSELTİYOR

Örneğin İstanbul Avcılar'daki bir imalat tesisinde üretilen tutti frutti aromalı gazozun içinde ilaç etken maddesi olarak bilinen Sildenafil'e rastlandı. Peki ya Sildenafil nedir? DHA'da yer alan habere göre; özel bir hastanenin Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bingür Sönmez, “Sildenafil” içeren içecek ve çikolataların kontrolsüz kullanımda insan sağlığını büyük tehdit ettiğini söyledi . Prof. Dr. Bingür Sönmez, ” Biz yıllardır enerji içecekleri ile mücadele ediyoruz. İçinde bulunan kafein ve taorin gibi maddelerin çarpıntı yaptığını, tansiyonu yükselttiğini, davranış bozukluğu yaptığını, depresyon, uykusuzluk gibi problemler yaptığını defalarca anlatıyoruz” diyor.

BAL UYGUN KOŞULLARDA SAKLANMIYOR

Tabi tek sıkıntı çikolata ve gazozlarda değil. Aynı zamanda bal diye yediğimiz pek çok ürün de bal değil! Örneğin İstanbul, Ankara ve İzmir'deki işletmelerde balın içinden HMF sıkıntısı tespit edildi. Pek çok bal HMF kalitesini tutturamıyor.

Daha basitiyle, şekerli gıdaların, uygun olmayan sıcaklıklarda saklanması ve üretimleri sırasında uygulanan ısıl işlemden dolayı ortaya çıkıyor. HMF, ürünlerde kalite kriteri olarak da görülüyor. Bir üründe HMF kriteri ne kadar fazlaysa insan sağlığı o kadar tehdit altında oluyor.

BİR GIDA TERÖRİZMİ KLASİĞİ: TOZ BOYA

Gıda terörizminin bir klasiği olan toz tatlı biberde boya tespit edilmesi bu ifşa döneminde de karşımıza çıktı. Sakarya Ünverstesi’nde (SAÜ) yapılan bir çalışma, renklendirici olarak kullanılan katkı maddelerinin zararlarını ortaya koydu. Bezelye üzerinde yapılan araştırmada; unlu mamüller, içecekler, tatlılar, evcil hayvan yiyecekler, ilaç ve kozmetik ürünlerde renklendirici olarak kullanılan ‘tartirazin' ve ‘sunset yellow' isimli katkı maddelerinin fazla doz alımında DNA hasarına neden olduğu saptandı.

ZEYTİNYAĞI’NA BAŞKA YAĞLAR DA KARIŞMIŞ

Tarım Bakanlığı'nın açıkladığı listeye göre Türkiye'de üretilen zeytinyağlarının önemli bir kısmının asit değerlerinde sorunlar göze çarpıyor. Yağ asitleri kompozisyonu, sterol kompozisyonu ve tohum yağlarının tespiti ürünlerde yapıldı. Sterol tayini zeytinyağının saflığını belirlenmesinde ve tağşişin saptanmasında en önemli yöntem olarak biliniyor. Zeytinyağına başka bitkisel yağların karışıp karışmadığının belirlenmesi için toplam sterol miktarı ve sterol kompozisyonu belirleniyor. Zeytinyağına çok düşük oranlarda bitkisel yağ ve prina yağ katılsa bile sterol analiziyle bu durum tespit edilebiliyor. Bakanlığın yaptığı inceleme sonucu pek çok zeytinyağında saf zeytinyağı dışında maddeler de karıştırıldığı tespit edildi.

ETTE SAKATAT KEMİK NE VARSA

Tarım Bakanlığı’nın hazırladığı listeye göre pek çok et üreticisinin sakatat ve kemik parçalarını et üretiminde kullandığı ortaya çıkarıldı. Pek çok kafede özellikle kıymalı pide örneklerinden alınan tahlillere göre kıyma diye yediklerimiz şoke etti. Kıymanın içinden yüksek miktarda sakatat çıktı.

İŞTE SAĞLIĞIMIZI TEHDİT EDEN GIDA TERÖRİSTLERİNİN LİSTESİ