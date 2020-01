Gelecek Partisi’nden genç işsizlikle ilgili dikkat çeken tespit: 5.7 milyon ev genci yarattılar

Eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi, ekonomi politikalarını açıkladı. Partinin ekonomi kurmaylarının yer aldığı toplantıda, Türkiye'nin ekonomideki durumu masaya yatırıldı. Türkiye tarihinin en yakıcı iktisadi krizinin yaşandığının vurgulandığı toplantı raporunda Genel Başkan Danışmanı İbrahim Turhan, Hazine ve Maliye Politikaları Başkanı Serkan Özcan, Hazine ve Maliye Politikaları Başkanlığı üyesi Kerim Rota ve Ticaret Politikaları Başkanı Mustafa Mente konuştu.

YARGI TARAFSIZ OLMALI

Türkiye'nin yaşadığı ekonomik krizin birinci derecede sorumlusunun Hazine ve Maliye Bakanı olduğunu söyleyen Serkan Özcan, 2019 sonunda kişi başına milli gelirin, 2007'nin gerisine düştüğünü belirtti. Özcan, “Hükümet pembe bir tablo çizmeye çalışıyor olsa da, resmi rakamlar bunu desteklemiyor. Hafriyat-AVM-rezidans üçgeninin rant düzeni kişi başına milli geliri 2007'nin altına getirdi. Büyümeyi taşa toprağa gömen rant anlayışının Türkiye'yi getirdiği nokta budur” diye konuştu.

Ekonomi için en başta hukukun üstünlüğünün ve mülkiyet hakkının güvence altına alınmasının şart olduğuna işaret eden Özcan, demokrasi ve özgürlük olmadan ekonominin de gelişemeyeceğini vurgulayarak, “Yargı bağımsız ve tarafsız olmalıdır. Korku ortamından güven ortamına gelmemiz gerekiyor” dedi. İşsizlik ile ilgili rakamların yaşanan toplumsal trajedinin boyutlarını hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak şekilde ortaya koyduğunu anlatan Özcan, şöyle konuştu:

“Tarım dışı işsizlik yüzde 16, genç nüfusta işsizlik yüzde 26. Kentlerimizdeki her 6 kişiden biri, her 4 gencimizden de biri iş bulamıyor. Ülkemizin geleceği açısından daha büyük bir tehdit ise bizim ‘ev gençleri' adını verdiğimiz ne eğitim alan ne çalışan ne staj gören 15-29 yaş arası gençlerimizin durumu. Bu gençlerimiz ne yazık ki yaşamlarının en değerli döneminde eğitimden de istihdamdan da yoksun. Ev gençlerimiz sayısı 5 milyon 693 bin, yani her 3 gencimizden biri bu durumda.”

Alt gelirli 16 milyon insan Bangladeş koşullarında yaşıyor

Çalışanların çarpık gelir dağılımı kurbanı olduğunu söyleyen Gelecek Partisi Hazine ve Maliye Politikaları Başkanı Serkan Özcan, “Nüfusun en zengin yüzde 10'unun geliri Euro Bölgesi ortalaması seviyesindeyken, en alt gelirdeki 16 milyon insanımız Bangladeş koşullarında bir yaşam sürdürmeye çalışıyor” dedi.

Yıllık enflasyonun gelişmiş ekonomilerde yüzde 1.7 ve Türkiye'ye benzer ülkelerde yüzde 4.7 olduğunu anlatan Özcan, hükümetin enflasyonu yüzde 20'lerden 10'lara düşürmesi ile övünmesinin acıklı bir durum olduğunu kaydetti. Özcan, “Yıllık enflasyonun Türkiye'den yüksek olduğu ülkeler Suriye, Venezuela, Zimbabwe, Arjantin, Sudan, Liberya, Haiti ve Angola” dedi.

