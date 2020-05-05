Gıda kronik enflasyon yarattı

Gıda ve sağlık harcamaları dışında neredeyse ekonomide çarkları durma noktasına getiren corona virüsü salgını hayat pahalılığını körüklemeye devam ediyor. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 10.94, aylık yüzde 0.85 olarak gerçekleşti.

Karantina günleri Ramazan ayı ile de birleşince gıda fiyatlarında yüksek artışlara neden oldu. Gıda fiyatları da işlenmemiş gıdada görülen aylık yüzde 3.65'lik enflasyonun etkisiyle yıllık bazda yüzde 10'dan yüzde 11.28'e yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayı enflasyon oranlarını dün açıkladı. Buna göre TÜFE yıllık yüzde 10.94, aylık yüzde 0.85 oldu. Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) aylık yüzde 1.28 artarken, yıllık yüzde 6.71'e geriledi.

Petroldeki keskin düşüş sonrasında enerji fiyatları aylık bazda yüzde 5, yıllık yüzde yüzde 3.3'e geriledi. Veriler geçen yılın aynı dönemine göre en yüksek fiyat artışının yüzde 31.32 ile alkollü içecekler ve tütünde olduğunu gösterdi.

Çeşitli mal ve hizmetler grubundaki artış yüzde 20.34 olurken, konut fiyatlarının artışı yüzde 14.52 oldu. Sağlıkta yüzde 12.86, lokanta ve oteller grubunda yüzde 12.55, eğitim fiyatlarında ise yüzde 12.35 oranında artış oldu.

Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 4.90 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 4.91 ile eğlence ve kültür ve yüzde 5.54 ile ulaştırma oldu.

GİYİMDE FİYATLAR ARTTI

Nisanda fiyat artışının yüksek olduğu gruplar sırasıyla yüzde 4.66 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 4.08 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 2.53 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

Mart ayında yüzde 10.49 olan çekirdek enflasyon hızla yükselerek nisanda yüzde 11.27'ye ulaştı. Enerji, gıda ve altın fiyatlarının içerisinde yer almamasının getirdiği artış, yıllık fiyat artışlarının devam ettiğine işaret etti.

Corona sonrası için acil adımlar atılmalı

CHP İzmir Milletvekili Ekonomist Selin Sayek Böke, corona virüsünden korunmanın bir gereği olarak tüketim alışkanlıklarının değiştiğini belirterek, “Enflasyon sepeti sadece temel ihtiyaçlarımızdan oluşuyor. Uçağa binmedik, berbere gitmedik, çok acil değilse giyim almadık.

Ama kiramız vardı, sofraya gıda koyma ihtiyacımız vardı, çocukların eğitim ihtiyaçları değişti, ona uymamız gerekti. Bu gözle baktığımızda enflasyon gıdada yüzde 11.28.

Bu veriyi politika yapıcılar corona sonrası bir gıda krizi ile karşı karşıya kalmamak için tarıma dönmeye, üretime dönmeye ihtiyaç var diye okumalı” dedi. Böke, “Coronanın talebi böylesine düşürdüğü ve petrol fiyatlarının dibe çakıldığı bir dönemde enflasyon bu noktaya çıkmışsa, corona sonrası için şimdiden acil adımlar atılması gerek.

Talep yeniden canlandığında, üretim yeniden başlayıp döviz kurundaki sıçramanın maliyet şoku gerçeğe dönüştüğünde enflasyon açısından her şey daha zor olacak” yorumunu yaptı.