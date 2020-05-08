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Google evden çalışmayı uzatıyor

Şirket geçen ay yaptığı açıklamasında evden çalışma süresinin 1 Haziran’a kadar uzatıldığını duyurmuştu. CEO Sundar Pichai, dün yapılan toplantıda evden çalışma sistemine yıl sonuna kadar devam edileceğini söyledi.

Sozcu.com.tr
12:07 -
Haberler Ekonomi
Google evden çalışmayı uzatıyor

Business Insider'da yer alan habere göre Google CEO'su Sundar Pichai, corona virüsü salgını nedeniyle evden çalışma sisteminin yıl sonuna kadar süreceğini çalışanlarına bildirdi.

Pichai, işlerini ofisten yapmak zorunda olanlara yönelik mesajında ise, gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra ofisin haziran ya da temmuz ayında açılacağını söyledi.

OFİSE DÖNÜŞ KADEMELİ OLACAK

Şirketten konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak Business Insider'a konuşan bir kaynak, bu gelişmeyi doğruladı.

Google geçen ay çalışanlarına gönderdiği notta, evden çalışma süresinin 1 Haziran'a uzatıldığını belirtmişti. Ofise dönüşün ise kademeli bir şekilde olacağı açıklanmıştı. Ancak son gelişmelere bakılırsa, Google çalışanları birkaç ay daha evlerinde kalmaya devam edecek.

FACEBOOK DA AYNI KARARI ALDI

Bir diğer teknoloji devi Facebook da benzer bir açıklama yaparak, isteyen herkesin sene sonuna kadar evden çalışmaya devam edebileceğini duyurdu. 6 Temmuz'da ise ana ofisin açılması planlanıyor.

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Son güncelleme: 12:08 08.05.2020
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