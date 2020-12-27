Halkı kuru ekmeğe düşüren enflasyon

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından açıklanan rakamlar, AKP'nin iktidara geldiği 2002 yılından bu yana geçen 18 yıldaki yoksullaşmayı bir kez daha gözler önüne serdi. Özellikle buğday, un ve ekmek fiyatlarındaki olağanüstü artış, vatandaşların kuru ekmeğe muhtaç edildiği enflasyondaki artış sürecini de ortaya koydu.

TMO verilerine göre, 2002 yılında ton başına 230 TL olan sert ekmeklik buğday fiyatı, 2020 yılına kadar yüzde 617 oranında artarak, bin 650 TL'ye çıktı, AKP'nin iktidara geldiği 2002 yılında 23.32 TL olan bir çuval (50 kg) unun fiyatı ise yüzde 387 arttı ve 113.62 TL'ye yükseldi. Ekmek fiyatlarına ise 18 yılda yüzde 597 oranında zam geldi. TMO, “2002 yılında 0.92 TL/Kg olan ekmek fiyatı, 2020 yılında yüzde 597 artarak 6.42 TL/kg'ye yükselmiştir” dedi.

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, TBMM KİT Komisyonu'nda TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal'a, “2002-2020 yılları arasında buğday fiyatları ve bir çuval un fiyatında ne kadar artış oldu?” diye sordu. Sertel'in soruları TMO Genel Müdürlüğü'nce yazılı olarak yanıtlandı. Böylece halkın başlıca gıdası olan ekmeğin fiyatının 18 yılda uçtuğu ortaya çıktı.

İTHALAT ARTIYOR

Öte yandan TMO, Türkiye'nin 2002 yılında 19 milyon 500 bin ton buğday ürettiğini, 2020 yılında bu sayının 20 milyon 500 bin tona yükseldiğini belirtti. 2002-2020 yılları arasında TMO tarafından aralarında Avrupa Birliği, ABD, Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Kanada, Meksika ve Arjantin'in olduğu ülkelerden 8 milyon 858 bin ton buğday ithalatı yapıldı. 2002-2020 yılları arasında ithal edilen 8 milyon 858 bin ton buğday için 10 milyar 454 milyon TL ödendiği de açıklandı. Aynı dönemde 2 milyon 767 bin ton da buğday ihraç edildi.

“2021'DE KRİZ OLABİLİR DEMEK İÇİN ERKEN”

TMO, Sertel'in “2021 yılında pandemi nedeniyle Türkiye'nin buğdayda bir kriz yaşaması söz konusu olabilir mi?” sorusuna ise şöyle yanıt verdi: “Ülkemizde 2020 yılında buğday üretimi 20.5 milyon ton olarak gerçekleşti. Pandemi sürecinde tüketim bir miktar artarsa da üretim talebi karşılayacak seviyededir. Dolayısıyla ülkemizde 2020'de buğday ile ilgili bir kriz yaşanmamıştır. 2020-2021 dönemi kışlık hububat ekilişleri devam etmektedir. 2021 yılı buğday üretimi ile ilgili öngörüde bulunmak için henüz erkendir. Nisan ve mayıs ayı yağışları üretimde belirleyici olacaktır.” TMO, gelecek yıl hangi ürünlerin ithalatının yapılacağına ilişkinse “2021 yılında piyasa gelişmeleri dikkate alınarak ithalat yapılabilecektir” ifadesine yer verdi.