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Hamza Yerlikaya’nın ataması dünya medyasında

Dünyaca ünlü haber ajansı Bloomberg, Vakıfbank yönetim kuruluna atanan Hamza Yerlikaya'ya ilişkin bir haber servis etti. Haberde atamanın Türkiye'de gündem olduğu belirtilirken telefonla ulaşılan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Yerlikaya sorulara yanıt vermeyi reddetti.

Sozcu.com.tr
16:27 -
Haberler Ekonomi
Hamza Yerlikaya’nın ataması dünya medyasında

Uluslararası haber ajansı Bloomberg, Vakıfbank yönetim kuruluna atanan eski milli güreşçi, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'nın atanma sürecini dünyaya duyurdu.

Bloomberg haberinde Yerlikaya'nın atanmasının sosyal medyada gündem olduğunu vurgularken konu hakkında kısa sürede 70 bin paylaşım yapıldığı ifade edildi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak atama hakkında, “Bankacılık deneyimi olmayan birini yönetime atamak doğru değil” ifadesini kullandı. Öztrak iktidarı atamalarda liyakat esasına göre davranmamakla eleştirdi.

“Türk bankası eski güreşçinin yönetim kuruluna atanmasıyla internette gündem oldu” başlığı ile Bloomberg haberi okurlarına duyurdu.

Telefonla ulaşılan Hamza Yerlikaya konu hakkında yorum yapmayı reddetti.

44 yaşındaki eski milli güreşçi ilk dünya şampiyonluğunu 17 yaşında kazanmıştı. Kariyerini 7 olimpiyat madalyası ile noktalayan Yerlikaya'nın 8 Avrupa şampiyonluğu da bulunuyor. Yerlikaya 2007 yılında Meclis'e girerken 2015 yılında Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı olarak atanmıştı.

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Son güncelleme: 16:43 13.06.2020
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