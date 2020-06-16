İhtiyaç kredileri patladı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi'nin nisan ayı raporuna göre, bankaların vatandaşa kullandırdığı bireysel kredi hacmi bir yılda 122 milyar lira artışla 642 milyar liraya dayandı.

Söz konusu dönemde bankalara bireysel kredi borcu bulunan kişi sayısı 1.2 milyon artışla 31.8 milyona çıktı. Vatandaş en çok ihtiyaç kredisi kullandı. 2019'un Nisan ayında 217 milyar lira olan ihtiyaç kredisi borcu aradan geçen bir yılda 312.6 milyar liraya ulaştı. Mart ayında bankalara 24.8 milyon kişinin ihtiyaç kredisi borcu varken, bu sayı nisanda 25.8 milyona fırladı.

En dikkat çekici artış ise ‘ilk kez' ihtiyaç kredisi kullananların sayısında görüldü. İlk kez ihtiyaç kredisi kullananların sayısı aylık ortalama 120 bin olurken, bu sayı bu yıl nisanda 920 bin kişiye çıktı.

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, ihtiyaç kredilerinde yaşanan artışa dikkat çekti. Karabat, “TBB verilerine göre, nisanda 920 bin kişi ilk kez ihtiyaç kredisine başvurmuş durumda. İhtiyaç kredisi kullananların kişi başına borcu geçen yıl 8 bin 858 liraydı. Bu yıl bu sayı 11 bin 853 liraya yükseldi.

Salgın döneminde işsizlik arttı, artık her ailede geliri olmayan ilave bir fert bulunuyor. Bu koşullar altında hükümet yarını düşünmeden ihtiyaç kredilerini yurttaşa dağıttı. Yarın bu borçlar nasıl ödenecek”dedi. 920 bin kişinin bu yıl nisanda ilk kez ihtiyaç kredisiyle tanıştığını, mayısta bu sayının daha da arttığını vurgulayan Özgür Karabat, geçen aylara göre sayının 8'e katlandığını ifade etti.

CHP'li vekil, “TBB'nin son 12 aylık verilerine göre o ay içinde ilk kez ihtiyaç kredisi kullanan sayısı en az 92 bin en çok 147 bin olmuş. Geçmiş 11 ayın ortalaması 120 bin. Buna karşılık Nisan ayında bu sayı 920 bine fırlıyor. Yani geçmiş 11 ayın ortalamasının yaklaşık 8 katına ulaşıyor” dedi.

BORCU OLMAYAN KALMADI

Karabat, “31 milyon yurttaşımızın bankalara kredi borcu var. Geri kalan nüfus ise aile fertleri ya da çocuklardan oluşuyor. Yani kredi borcu olmayan neredeyse yok. 1 yıl önce nisan ayında 217 milyar lira olan ihtiyaç kredisi borcu bu yılın nisan ayında 312.6 milyar liraya ulaştı” diye konuştu.

Borcu en hızlı artan şehir Hakkari

TBB Risk Merkezi verilerine göre, 2020 yılı Nisan ayı itibariyle itibarıyla İstanbul'da 199 milyar TL, Ankara'da 64 milyar TL ve İzmir'de 45 milyar TL tutarında bireysel kredi bulunuyor.

Hakkari, yüzde 62 ile son 12 ayda bireysel kredi bakiyesi en çok artan il oldu. Kişi başına ortalama bireysel kredi (kredi kartı dahil) toplam bakiyesi en yüksek iller ise sırasıyla, Ankara, İzmir, Mersin oldu.