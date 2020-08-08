İki bakan arasında limon ihracatı ‘çalımı’

Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli'nin, ihracatına izin verilmesi halinde limon fiyatlarının 30 liraya çıkacağını açıklamasına rağmen Ticaret Bakanlığı dün sürpriz bir kararla limon ihracına izin verdi. Ticaret Bakanlığı, ihracat yasağının 31 Ağustos'a kadar devam edeceğini açıklamıştı.

Pakdemirli, “Soğanda çok fazla ihracat yapılıyordu. İhracatını kısıtladık ve soğan fiyatları normale döndü. Aynısını limonda da yaptık. Bugün limonun ihracatını açsak fiyatı 30 TL'ye çıkar. Bunun için en azından eylül ekim aylarına kadar limon ihracatına izin vermeyeceğiz” demişti.

Salgının en fazla etkisinin görüldüğü ve karantina uygulamalarının başladığı nisan ayında virüse karşı koruyucu etkisinin olduğu düşüncesiyle hem yurt içi hem de yurt dışından limona büyük talep oluştu. Talebin aşırı artmasıyla fiyatlar bir anda 3'e, 4'e katlandı. Bunun üzerine limon ihracatı ön izne bağlanırken, izin süreçlerinin takibi de Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yetkisine verildi.

KARAR ŞAŞKINLIK YARATTI

Yeni karara göre limon üreticileri ve ticareti ile uğraşanlar Tarım Bakanlığı'ndan hiçbir izin almaya gerek duymadan ellerindeki limonu iç piyasaya vermek yerine direkt yurt dışına satabilecekler. Pandemide ikinci dalga beklentilerinin arttığı, sonbaharla birlikte vaka sayısının daha da yükseleceği endişelerinin devam ettiği bir dönemde sağlık açısından önemli olan limonun ihracatının serbest bırakılması büyük şaşkınlık yarattı.