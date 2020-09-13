Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

‘İktidar, medikal sektöründen alacaklarından feragat istiyor’

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, pandemi döneminde kamu ve üniversite hastanelerinden yaklaşık 19 milyar lira alacaklı olan medikal sektörünün, alacaklarının büyük bir kısmından feragat etmesi yolunda bir Cumhurbaşkanı kararı hazırlandığını iddia etti.

İlker KILIÇASLAN
06:00 -
Haberler Ekonomi
‘İktidar, medikal sektöründen alacaklarından feragat istiyor’

CHP'li Bakırlıoğlu TBMM'ye soru önergesi vererek Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak'a “Maliye Bakanlığı'nca alacaklı olan firmaların feragat etmeye zorlandığı, 2018 yılı alacakları için yüzde 30, 2019 yılı için yüzde 50, 2020 yılı alacakları için ise yüzde 60 feragat yapılmasının istendiği iddiaları doğru mudur?'' sorusunu yöneltti.

Bakırlıoğlu, ülke maliyesinin pandemi döneminde bile sağlıktan feragat isteyecek hale düştüğünü ifade ederek, aynı feragatın otoyol müteahhitlerinden, dövize endeksli kirası her ay aksatılmadan ödenen şehir hastanesi işletmecilerinden istenmediğini belirtti.

Berat Albayrak CHP Cumhurbaşkanı Maliye Bakanlığı Manisa TBMM
Son güncelleme: 06:38 13.09.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more