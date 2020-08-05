IMF’den Türkiye’ye ‘düşük rezerv’ uyarısı

Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye ekonomisine dair değerlendirmesinde “Yüksek dış finansman ihtiyacı ve düşük rezervler Türkiye’yi şoklara karşı savunmasız bırakıyor” dedi.

Dünyanın en büyük 29 ekonomisi ve Euro Bölgesi’nin cari işlemler, reel döviz kurları, sermaye akışı ile uluslararası rezervler dahil olmak üzere dış pozisyonlarının değerlendirildiği Dış Sektör Raporu’nun 2020 sayısını “Küresel Dengesizlikler ve Covid-19 Krizi” başlığıyla yayımlayan IMF, Türkiye ekonomisine dair tespit ve tavsiyelerini de paylaştı.

Ekonomilerin dış pozisyonlarına ilişkin görünümün oldukça belirsiz olmaya devam ettiğini belirten IMF, krizde ikinci dalganın gelişmekte olan ekonomiler için cari işlem açıklarını yönetme kapsamını kısıtlayabileceğini, emtia ihracatçılarının cari işlemler dengesini daha da düşürebileceğini ve küresel ticaretteki azalışı daha da derinleştirebileceğini belirtti.

Raporda, “Covid-19 pandemisi küresel ticarette sert düşüşe, emtia fiyatlarının azalmasına ve daha sıkı dış finansman koşullarına neden oldu.” değerlendirmesinde bulunuldu.

TÜRKİYE’YE TAVSİYELER

Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelere de yer verilen raporda, ülkenin 2019’daki dış pozisyonunun belirsizliklerin yüksek olmasına rağmen orta vadeli temeller ve istenen politikalarda belirtilen seviyeden kısmen daha güçlü olduğu aktarıldı.

“Büyük dış finansman ihtiyaçları ve nispeten düşük rezervler Türkiye’yi şoklara karşı savunmasız bırakıyor.” ifadesi kullanılan raporda, kısa vadede politikaların Covid-19 krizinin etkilerini hafifletmesi ve en savunmasızları tercihen dış istikrarı korumaya yardımcı olacak bir politika paketi dahilinde geçici mali destek yoluyla koruması gerektiği tavsiyesinde bulunuldu.

IMF, hızlı kredi büyümesinin dizginlenmesi, rezervlerin artırılması, kamuda bilançonun güçlendirilmesi ve iş ortamının iyileştirilmesi tavsiyelerinde bulundu.

Fon, para politikasının da Merkez Bankası (TCMB) güvenilirliğini güçlendirmeyi ve enflasyonu kalıcı biçimde düşürmeyi hedeflemesi tavsiyesini paylaştı.

IMF, brüt rezervlerin dış finansman ihtiyacını karşılama oranının 2019’da yüzde 64 iken, mayıs ortasında yüzde 49’a düştüğünü, ocak-mayıs döneminde brüt rezervde 22 milyar dolarlık düşüş olduğunu hatırlattı.