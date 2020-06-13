İngiltere 230 yıl sonra ilk kez bu kadar uzun süre kömür kullanmadı

Sanayi Devrimi'nin başladığı 1760'lı yıllarla birlikte kömür, sanayileşmiş ülkeler için vazgeçilmez bir enerji kaynağı oldu. Sanayileşmenin başladığı İngiltere de bu madeni en fazla kullanan ülkeydi.

230 YILDAKİ EN TEMİZ AY: MAYIS

Business Insider'da yer alan habere göre, 1790'dan beri ilk kez İngiltere'de 2 ay boyunca hiç elektrik üretmek için kömür yakılmadı. Ulusal Şebeke'den yapılan açıklamaya göre, en son 10 Nisan'da elektrik santralinde kömür kullanıldı. Mayıs, İngiltere havası için son 230 yıldaki en temiz ay oldu.

2024'E KADAR KÖMÜR SANTRALLERİ KAPANACAK

İngiltere'de sanayi devriminden sonra kömür kullanılmayan ilk gün 14 Nisan 2017 tarihiydi. Bu sayı her geçen yıl arttı. Corona virüsü salgınının ulaşım ve sanayideki talebi düşürmesiyle birlikte elektrik tüketimi de azaldı. Kuzey Denizi'ndeki gaz ve güneş enerjisinden üretilen elektrik yeterli oldu.

İngiltere Hükümeti, kömürle çalışan elektrik santrallerinin 2024'e kadar tamamen kapatılacağı sözünü vermişti.

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