İnternetten market siparişleri neden 6 gün sonra geliyor?

Corona virüsü sebebiyle Türkiye'nin büyük bir çoğunluğu 11 Mart tarihinden beri evinde. Karantinada neredeyse 1 ayımız geçti. Vatandaşlar zorunlu durumlar dışında evlerinden çıkmıyor. Market alışverişlerini de büyük marketlerin e-ticaret platformları aracılığı ile yapmaya çalışıyorlar.

Online market alışverişlerinde ise teslimat süreleri oldukça uzun, teslimat zamanları sipariş verildikten altı gün sonrasına kadar bile çıkabiliyor. Saat 16:00-18:00 arası gelmesi beklenen sipariş gece 23:30'da kapınıza bırakılabiliyor.

‘ASIL PROBLEM ÜRÜNÜ OKUTMA’

Sozcu.com.tr'nin ulaştığı Türkiye'nin büyük market zinciri yetkilileri görülmemiş bir yoğunlukla karşı karşıya olduklarını personel sayılarını artırdıklarını, daha fazla personel alsalar bile teslimat sürelerinin kısalamayacağını çünkü ürün okuma, faturalandırma sisteminin böyle bir yoğunluğa göre dizayn edilmediğini söylüyor.

‘6 ŞERİTLİ YOLDAN 2 GİŞEYE’

E-ticaret sektöründe deneyimli olan şimdi bir marketin e-ticaret operasyonlarını yöneten bir isim yaşanan yoğunluğu şöyle aktarıyor, “10 bin değil 100 bin eleman alsanız şu anki teslimat süresini kısaltamazsınız. Sipariş yoğunluğu 6 şeritli bir yoldan gelen otomobillerin iki tane gişeden geçmeye çalışmasına benziyor” diyor.

’12 PARÇA ÜRÜN 25-30 PARÇAYA ÇIKTI’

Market yetkilisi kriz patladığından bu yana kasalarının sayısını artırmayı e-ticarete has kasa sayısını fazlalaştırmaya çalıştıklarını anlatıyor. E-ticaretle ilgilenen başka bir market yetkilisinin verdiği bilgilere göre corona virüsünden önce mağazalarına giren bir müşterinin sepetinde ortalama 12 parça ürün oluyordu, şimdi bu rakam müşteri başı 25-30 parçaya kadar çıktı. Vatandaş sanal marketten sipariş verirken salgının uzayabileceğini düşünerek sipariş adedini de artırıyor, bu sebepten ötürü de pek çok ürün stokta bulunamıyor. Bazen marketler kalmayan ürün yerine müşteriye sormadan ikame ürün bile gönderiyor.

Gıda perakendesinde deneyimli bir isim önceden internetten verilen siparişlerin 2-3 gün içinde teslim edilebildiğini şimdi bu sürenin 6 güne kadar uzadığını vurguluyor.

YEMEK DAĞITIMI YAPAN ŞİRKETLER OPERASYONLARA DESTEK VERDİ

Büyük marketler dağıtım ağlarını da çeşitlendirmek için başka şirketler ile iş birliği yapıyor. Aynı zamanda yemek dağıtımı da yapan teslimat şirketleri geçtiğimiz haftalarda süpermarketlerin operasyonlarına destek verdi.

İNTERNETTEN SİPARİŞLERİN SALGIN SONRASINDA DA YÜKSEK OLMASI BEKLENİYOR

Süpermarket yöneticileri corona salgını geçtikten sonra da e-ticaret operasyonlarına ilginin devam edeceğini söylüyor. Sektörde deneyimli bir isim, “İnsanların salgın kontrol altına alındıktan sonra hemen marketlere koşacağını varsaymıyoruz, e-ticarete ilgi uzun bir süre devam edecek ve internet sitelerimiz yeni müşteriler kazanacaktır” diyor.

KARTLA GIDA HARCAMASI REKOR KIRDI

Öte yandan Türkiye’de ilk corona virüsü vakasının 11 Mart’ta resmen açıklanması sonrasında vatandaşın banka ve kredi kartıyla yaptığı market harcamasındaki artış TCMB verilerine yansıdı. 28 Şubat-6 Mart haftasında 3 milyar 674 milyon TL olan “banka ve kredi kartı ile yapılan market alışverişi tutarı”, 6-13 Mart haftasında 4 milyar 412 milyon TL’ye, 13-20 Mart haftasında 5 milyar 263 milyon TL’ye sıçradı. Hava yolu ve konaklama harcamaları da sadece iki haftada yarı yarıya azaldı. 13-20 Mart haftasında banka ve kredi kartı ile yapılan market harcamalarında tarihi rekor kırıldı.