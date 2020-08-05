İntihar eden işçileri sordu, yanıt kızdırdı

İşsiz kalan 1200 işçinin 5 aylık ücret ve kıdem tazminatının ödenmediğini, 2 işçinin de intihar ettiğini hatırlattı. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk ise ‘'Konuyla ilgili işlemler, İcra İflas Kanunu uyarıca sürdürülmektedir'' cevabını verdi. Bu cevaba sinirlenen Beko, ‘'Ben iki işçinin intiharını soruyorum, Bakan kanundan bahsediyor. Sorulara yanıt yerine sözlük bilgisi yazıyorlar'' dedi. Beko SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi:

‘'İLKOKUL ÇOCUĞU MUYUZ''

‘'Bu bir suçluluk göstergesidir. Bugüne kadar pek çok işçi ve emekçinin hak mücadelesine destek vermek için Bakan Selçuk'a yönelttiğim sorulara ilkokul çocuğuna ders verir gibi ciddiyetten uzak cevaplar gönderiliyor. Kamuoyunun bilgi alma hakkı da gasp ediliyor.''