İşçi daha çok çalışıyor daha az kazanıyor

İşçinin verimi ile ücreti arasındaki makas keskin biçimde açılıyor. 2016 yılında 110.3 olan sanayide işgücü verimi 2020 1. çeyreğinde 128'e yükseldi. Oysa ki reel birim ücret (TL) 2016'da 111.5 iken 2020'de sadece 0.2 artarak 111.7 seviyesinde oldu. 2016 yılında dolar kuru 3 TL seviyesindeydi. Geçen 4 yılda işçinin milli gelirden aldığı pay ve alım gücü hızla geriledi.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı sanayide saatlik işgücü verimi ve reel birim ücret (TL) endeksini açıkladı. DİSK-AR bu endeksi 2009'u 100 birim olarak alarak yeniden hesapladı. Ortaya çıkan grafikte açılan makas, sanayideki iş gücünün, verimliliğindeki artıştan pay alamadığını gözler önüne serdi.

Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aziz Çelik tabloyu yorumlarken, “Her krizde makas açılır, sonra kapanır, oysa 2016'dan beri verimlilikle gelir arasındaki makasın açılmaya devam ettiğini görüyoruz” dedi.

İŞ ARTIYOR HAK AZALIYOR

Tablodaki verilerde corona virüsü etkisinin de bulunduğunu belirten Çelik, “Rakamlar bize pandemide işçinin veriminde artış olduğunu ancak gelirinin aynı kaldığını gösteriyor. Verimlilik artışı işçilerin daha fazla çalıştırılıp daha az sendikalaşabilmesi, dolayısıyla daha az hakka sahip olmasından kaynaklanıyor” diye konuştu.