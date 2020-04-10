İşkur’a kayıtlı işsiz sayısı bir ayda 223 bin arttı

Türkiye İş Kurumu (İşkur), corona virüsü salgınının etkili olduğu mart ayına ilişkin verilerini yayımladı.

Şubat 2020’de 3 milyon 451 bin 793 olan İşkur’a kayıtlı işsiz sayısı Mart 2020’de 3 milyon 675 bin 116’ya yükseldi. Kayıtlı işsiz sayısında bir aylık artış oranı yüzde 6,5, bir aylık artış miktarı 223 bin 323 oldu. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu corona virüsünden kaynaklı 2 milyon insanın işinden olduğunu söylüyor. İşkur’un bir vatandaşı işsiz olarak kabul etmesi için vatandaşın işsiz kalmasının ardından İşkur aracılığı ile iş araması gerekiyor.

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURULARINDA BÜYÜK ARTIŞ

Şubat 2020’de 163 bin 56 olan işsizlik ödeneğine başvuran kişi sayısı, Mart 2020’de 281 bin 540’a yükseldi.

Şubat 2020’de 89 bin 822 olan işsizlik ödeneğini hak eden kişi sayısı, Mart 2020’de 153 bin 821’e yükseldi.

İşkur’un “kayıtlı işsiz” tanımı şöyle:

“Çalışma çağında ve gücünde olan, çalışmak isteyen, Kuruma başvurduğunda asgari ücret düzeyinde gelir getirici bir işi olmayan, Kurum tarafından henüz kendisine iş bulunamayan aktif kayıtlardaki kişilerdir. Kayıtlı işgücünden, daha iyi şartlarda iş arayanlar, emeklilerden iş arayanlar ve belli bir iş yerinde çalışmak isteyenler çıkarıldığında geri kalanlar kayıtlı işsiz sayılmaktadır.”