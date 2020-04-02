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İşsizlik virüsü: İki haftada 10 milyon kişi arttı

Corona virüsü vakasının en çok görüldüğü ülke olan ABD'de işsizlik maaşı başvurusu yapan kişi sayısı geçen hafta 6,6 milyon ile inanılmaz bir seviyeye yükseldi. Son iki haftada rakam 10 milyona ulaştı. Bu rakam, 9,6 milyon olan Macaristan'ın toplam nüfusundan da fazla.

Sozcu.com.tr
15:46 -
Haberler Ekonomi
İşsizlik virüsü: İki haftada 10 milyon kişi arttı

ABD’de bir önceki hafta 3,3 milyon kişi artan işsizlik maaşına başvuran kişi sayısı, geçen hafta da 6,6 milyon artarak inanılmaz bir rekor daha kırdı.

İki haftada işsizlik maaşına başvuranların sayısı 10 milyona ulaştı.

Corona virüsü vaka sayısın 216 bini, virüs kaynaklı ölüm sayısının 5 bini aştığı ABD’de, restoran ve mağazaların kapanmasıyla birlikte özellikle hizmetler sektöründe istihdam hızla daraldı.

ABD’de toplam 156 milyon seviyesinde olan istihdamın yüzde 6,4’ü, sadece iki haftada işini kaybetmiş oldu.

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ABD Corona işsizlik maaşı Macaristan
Son güncelleme: 16:22 02.04.2020
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