Hangi sağlık şirketi corona aşısında ne durumda ve hisselerine nasıl yansıdı?

Corona virüsü salgını ABD borsalarında tarihi düşüşlere neden olurken, bu süreçte hisse değeri katlanan şirketler de var. Bunların başını da ilaç, aşı ve tıbbi malzeme üreten şirketler çekiyor.

ABD borsalarında bir aylık düşüş Dow Jones endeksinde yüzde 27’yi, S&P 500 endeksinde yüzde 25’i bulurken, bazı sağlık şirketi hisselerinde sert yükseliş görülüyor.

Market Watch sitesi, ABD’de corona virüsüne karşı aşı ve ilaç geliştirme çalışması yürüten 11 şirketin, çalışmada ne durumda olduklarını ve hisse performanslarını derledi.

Bu şirketlerin bir kısmı, ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Biyomedikal İleri Araştırma ve Geliştirme Kurumu (BARDA) ile Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü’nden (NIAID) mali destek alıyor. Bir kısmı da Oslo merkezli Salgın Hazırlık Yenilikleri Koalisyonu (CEPI) tarafından fonlanıyor. Bazıları da çalışmalarını sadece kendi mali olanaklarıyla yürütüyor.

1- BioNTech SE ve Pfizer Inc

ABD’li Pfizer Inc şirketi, corona virüsüne karşı aşı geliştirme çalışması yapan Alman BioNTech SE şirketi ile işbirliği anlaşması yaptıklarını duyurdu.

Klinik öncesi aşamada olan çalışmaların Nisan sonunda Almanya ve ABD’de klinik aşamaya geçmesi hedefleniyor.

Pfizer şirketi, Çin’de Şangay Fosun ilaç şirketiyle şirketiyle birlikte de aşı testi yapıyor.

BioNTech hisseleri sadece dün yüzde 66,5 değer kazanırken, son bir aylık yükseliş yüzde yüzde 111’e ulaştı.

Bir süredir düşüşte olan Pfizer hisseleri de dün yüzde 6,5 değer kazandı.

2- Gilead Sciences Inc

Tedavi geliştirmede faz 3 klinik test aşamasındaki şirketin hisseleri dün yüzde 8,15, son bir ayda yüzde 11,2 değer kazandı.

Şirket, Çin’de test çalışmaları yürütüyor.

3- GlaxoSmithKline GSK

Aşı çalışmaları için destek platformu kuran şirketin hisseleri, son bir aylık düşüş trendinin ardından dün yüzde 9,4 değer kazandı.

Queensland Üniversitesi ve Çinli biyoteknoloji firması Clover, şirketin aşı geliştirme platformunu kullanıyor.

4- Heat Biologics Inc

ABD’li biyoteknoloji şirketinin hisseleri dün yüzde 16, son bir ayda yüzde 100 değer kazandı. Aşı geliştirme çalışması yapan ve klinik öncesi aşamada olan şirket, Miami Üniversitesi Leonard M. Miller Tıp Fakültesi ile işbirliği yapıyor.

Şirket, söz konusu aşı çalışmasının Dünya Sağlık Örgütü listesindeki aşı çalışmaları listesine eklendiğini duyurdu.

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5- Inovio Pharmaceuticals Inc.

ABD’li şirketin hisseleri dün yüzde 19,73, son bir ayda yüzde 74 değer kazandı. DNA temelli aşı çalışması, klinik öncesi aşamada olan şirket, CEPI tarafından da destekleniyor.

Klinik testlere nisanda başlamayı planlayan şirket, nisanda ayrıca Çin ve Güney Kore’de de aşıyı insanlar üzerinde de denemeye başlayacak. Ş

irket, sonbahara kadar ilk sonuçları almayı ve yıl sonuna kadar 1 milyon aşıyı ek klinik testler ve acil kullanım için hazır etmeyi planlıyor.

Bill ve Melinda Gates Vakfı da şirkete fon sağladı.

6- Johnson & Johnson

Son bir aydır düşüşte olan ABD’li şirketin hissleri dün yüzde 7,44 değer kazandı.

Aşı geliştirme çalışması yapan ve BARDA tarafından da desteklenen şirket, faz 1 klinik testlere yıl sonunda başlamayı planlıyor.

7- Moderna

ABD’de insanlar üzerinde aşı testlerine başlayan şirketin hisseleri dün yüzde 6,38, son bir ayda yüzde 49 yükseldi.

RNA temelli aşı geliştirmeye çalışan şirket, şu an faz 1 aşamasında. CEPI tarafından desteklenen Moderna, 16 Mart’ta ABD’nin Seattle kentinde insanlar üzerinde testlere başladığını duyurdu.

Çalışmanın 1 Haziran 2021’de sonuçlanması bekleniyor.

8- Regeneron Pharmaceuticals

Corona virüsüne karşı tedavi geliştirme çalışması yürüten bir diğer ABD’li şirket Regeneron’un hisseleri dün yüzde 11,53, son bir ayda yüzde 23,6 yükseldi.

Klinik öncesi aşamada olan çalışmada, virüse karşı monoklonal antikor üretimi hedefleniyor.

Şirket, ağustos sonuna kadar insanlar üzerinde teste hazır yüz binlerce doz üreteceğini açıkladı.

9- Sanofi

Regeneron ile birlikte ortak tedavi geliştirme çalışması yürüten Fransa merkezli ilaç şirketi Sanofi’nin hisseleri dün 2,4 değer kazandı.

Bu çalışma, faz 2 klinik test aşamasında.

Sanofi ayrıca, corona virüse karşı klinik öncesi test aşamasında olan bir aşı geliştirme çalışması yürütüyor.

10- Vir Biotechnology Inc.

Corona’ya karşı tedavi geliştirme çalışmasında klinik öncesi aşamada olan ABD’li şirketin hisseleri dün yüzde 9,83, son bir ayda yüzde 186 değer kazandı.

Vir, monoklonal antikor geliştirme çalışmasında Çinli WuXi şirketiyle de işbirliği yapıyor.