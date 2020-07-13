İşte Katar ordusu ortaklı BMC’nin büyük yükselişi

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırlanan “Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasının 2019 sonuçları bugün açıklandı. TÜPRAŞ'ın 87 milyar 949 milyon TL'lik üretimden satış rakamıyla yine ilk sırada yer aldığı listede, savunma sanayi şirketlerinin yükselişi dikkat çekiyor.

ASELSAN 11. SIRAYA YÜKSELDİ

İSO 500’de savunma sanayi şirketleri arasında üretimden satışlara göre en üst sırada Aselsan yer alıyor. 2018’de 7 milyar 593 milyon TL’lik cirosuyla 15. sırada yer alan Aselsan, 2019’da cirosunu 12 milyar 591 milyon TL’ye yükselterek İSO 500’de 11. sıraya yükseldi. Aselsan, 2016 ve 2017’de 20. sırada.

Aselsan’ın ciro artış oranı yüzde 66 olurken, 2019’da net kârı 3 milyar 686 milyon TL olarak açıklandı.

Bir diğer savunma sanayi şirketi Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (Tusaş), 2018’de 5 milyar 959 milyon TL’lik cirosuyla 22. sırada yer alırken, 2019’da cirosunu yüzde 46 artırarak 8 milyar 677 milyon TL’ye yükseltti ve listede 18. sıraya çıktı. Tusaş, 2016’da 29., 2017’de 28. sıraydı.

BMC 51. OLDU

2014 yılında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) 751 milyon TL’ye (200 milyon dolar) Ethem Sancak’a sattığı BMC, İSO 500 sıralamasında yükselmeye devam ediyor.

2016’da İSO 500 listesine 137. sıradan giren ve 2017’de 79. ve 2018’de 61. olan şirket, 2019’da 51. sıraya ulaştı. 2018’de 2 milyar 676 milyon TL olan BMC’nin cirosu, 2019’da 3 milyar 386 milyon TL’ye yükseldi. Şirketin 2016 cirosu 783 milyon TL idi.

Katar ordusu 2014’teki satışın ardından BMC’nin yüzde 49,9’unu 300 milyon dolar bedelle satın almıştı. Nisan 2018’de Altay Tankı ihalesini alan BMC’ye geçen yıl Sakarya’da Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ait Tank-Palet Fabrikası 50 milyon dolar yatırım şartıyla 25 yıllığına tahsis edilişti. Şirketin 10 yılda 11 milyar dolar bedelle bin adet Altay Tankı üreteceği belirtiliyor.

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OTOKAR GERİLEDİ

2018’de 3 milyar 231 milyon TL’lik ciroyla İSO 500’de 49. sırada yer alan Otokar, 2019’da 2 milyar 182 milyon ciroyla 92. sıraya geriledi. Koç Holding’e ait Otokar’ın dönem kârı 288 milyon TL oldu. Otokar 2016’da 71., 2017’de 87. sıradaydı.

2108’de 2 milyar 7 milyon TL’lik ciroyla 85. sırada yer alan Roket Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Roketsan), 2019’da cirosunu 2 milyar 527 milyon TL’ye yükseltti ve 77. sıraya yerleşti. Roketsan’in 2019 net kârı 425 milyon TL oldu. Roketsan, 2016’da 89., 2017’de 75. sıradaydı.

2018’de 1 milyar 392 milyon TL’lik ciroyla 133. sırada yer alan Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (M.K.E.K.), 2019’da 2 milyar 219 milyon TL’lik ciroya 90. sıraya yükseldi.

2018’de 1 milyar 603 milyon TL’lik cirosuyla 115. sırada yer alan Tusaş Motor Sanayi A.Ş., 2019’da 2 milyar 174 milyon TL ciro elde ederek 94. oldu ve İSO 500’de yükselen bir diğer savunma sanayi şirketi oldu.