İtalya: Hazirana kadar bekleyecek durumumuz yok

187 bini aşkın vakanın görüldüğü, 25 binden fazla insanın corona virüsü sebebiyle hayatını kaybettiğini İtalya'da ekonomi de çökme noktasına geldi.

Reuters’ta yer alan habere göre; İtalya Ekonomi Bakan Yardımcısı Laura Castelli mali yardım için hazirana kadar bekleyecek durumları olmadığını söyledi.

Avrupa Birliği'nin İtalya'ya yapılacak yardım için onay vermesi gerekiyor ve İtalyan yönetimini bu onay süresine kadar dayanamayacağını vurguluyor.

‘VİRÜS BEKLEMEYECEKTİR’

Castelli gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bu ülkenin hazirana kadar yardım bekleyebileceğini düşünmek ne durumda olduğunu anlamamak demektir. Ülke tarihinin en büyük borçlarından birini alacağımızı tahmin ediyoruz ve virüs bunu beklemeyecektir” ifadesini kullandı.

Avrupa Birliği salı günü yaptığı toplantıda ülkelere ucuz maliyetle kredi kullandırılması konusunda anlaşmıştı. Avrupa Birliği bütçe yasaları gereğince mali yardımın haziran ayından önce verilebilmesi mümkün görünmüyor.