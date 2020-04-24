İthalat fayda etmedi kıyma 70 TL oldu

AKP'nin son 10 yılda 8.1 milyar dolarlık canlı hayvan ve et ürünü ithal ettiğini söyleyen CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, ithalat politikasının işe yaramadığını ve vatandaşa çok pahalı et satıldığını belirtti.

ÇİFTÇİLER MAĞDUR DURUMDA

2015'te 35 TL olan 1 kg kıyma kıyma fiyatının günümüzde 70 TL'ye çıktığını anlatan Gaytancıoğlu, iktidarın ithalat politikası yerine çiftçiyi desteklemesi gerektiğini kaydetti. Geçen hafta 10 bin hayvanın bulunduğu geminin İskenderun Limanı'na getirildiğini hatırlatan Gaytancıoğlu, şöyle konuştu:

*AKP'nin sürekli başvurduğu ithalata dayalı süreç böyle devam ederse Türkiye'de hayvancılık ciddi anlamda geri dönülemez sorunlar yaşayacaktır.

*Besici desteklenmeyip, girdi maliyetleri düşürülmedikçe hayvancılıkta sürdürülebilir bir üretim mümkün görülmemektedir. İthalat nedeniyle Türkiye'deki çiftçiler mağdur durumdadır.

*Çiftçiler o kadar zor durumdalar ki, hayvan beslemek istiyorlar fakat küresel firmalarla karşı karşıyalar.”

YANDAŞA RANT YARATILIYOR

Besilik sığır ithalatının yapılmayacağının duyurulmasına rağmen 26 Ekim 2019 tarihinden itibaren Türkiye'ye çeşitli ülkelerden 100 binin üzerinde besilik hayvan girişi olduğunu söyleyen Okan Gaytancıoğlu, buradan da bir rant elde edildiğini vurguladı. Gaytancıoğlu, “Yandaşların tamamen rant peşine düşmesi aslında Türkiye hayvancılığının getirildiği olumsuz bir durumdur” dedi.