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Japonya’da özel klinikler iflasın eşiğinde

Dünyanın en yaşlı nüfusuna sahip ülkesi olan Japonya corona virüsü tedbirlerini gevşetmeye hazırlanıyor. Ülkede sağlık sisteminin önemli parçalarından biri olan ve önemli bir pazar oluşturan küçük özel klinikler ise iflas riskiyle karşı karşıya.

Sozcu.com.tr
15:53 -
Haberler Ekonomi
Japonya’da özel klinikler iflasın eşiğinde

Ortalama yaşın 48 olduğu Japonya dünyanın en yaşlı ülkesi. Hal böyle olunca ülkede sağlık sisteminin yükünü tek başına devlet sırtlamakta zorlanıyor. Bu yüzden küçük kadrolu özel klinikler Japon sağlık sistemi üzerinde önemli bir yere sahip.

Retuers’ta yer alan habere göre; Tokyo’da üroloji kliniği işleten Toshiko Yamazaki, “İş yerlerine ve yaşam alanlarına yakın olan klinikler iflasın eşiğinde” diyor.

Yamazaki Tokyo için olağanüstü halin kaldırılması durumunda bile hastaların corona virüsü korkusuyla kliniklere gelmeyeceğini söylüyor.

‘TIBBİ HİZMETİN KALİTESİ BOZULABİLİR’

Japonya Sağlık Derneği Başkan Yardımcısı Toshio Nakagawa kliniklerin Japon sağlık sistemi üzerindeki önemini vurgularken, “Gelirlerin azalmasıyla birlikte doktorlar personel çıkarabilir bu da verilen tıbbi hizmetin kalitesini bozacaktır” açıklamasında bulundu.

Japonya’da özel sağlık kuruluşları corona virüsü sebebiyle gelirlerinin 500 milyar yen (4,6 milyar dolar) düştüğü gerekçesiyle devletten yardım talebinde bulundular.

Japonya Sağlık Bakanlığı yetkilisi Kazuho Taguchi pandemi ile mücadele dışındaki kliniklerin açık kalması gerektiğinin önemini vurguluyor.

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