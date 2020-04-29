Jeff Bezos, Zuckerberg’i ikiye katladı

Corona virüsü salgınının ekonomik açıdan en çok yaradığı isimlerin başında Amazon'un sahibi Jeff Bezos geliyor. Business Insider’da yer alan habere göre, dünyanın en zengin insanı olan Bezos'un serveti 2020 yılının başından beri 25 milyar dolar daha arttı.

Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre toplam serveti 140 milyar dolara ulaşan Bezos, Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg'i (70 milyar dolar) ikiye katladı. Amazon'un sahibi olan ünlü iş adamı, yıllarca dünyanın en zengin insanı unvanının sahibi olan Microsoft'un kurucusu Bill Gates'le arasındaki farkı da 35 milyar dolara çıkarttı.

REKLAM GELİRLERİ ZUCKERBERG'İ VURDU

Salgın, Mark Zuckerberg'e ise yaramadı. Facebook'un reklam gelirleri düşüşe geçti. Bunun sonucunda, sosyal medya platformunun kurucusu ve CEO'su olan Zuckerberg, 2020'de 8.4 milyar dolar kaybetti ve en zenginler listesinde beşinci sırada yer aldı.

AMAZON İÇİN HER ŞEY SÜPER DEĞİL

Tüm dünyada ülkelerin bir bir karantina uygulamasına geçip, evden çıkma kısıtlamaları uygulaması, Amazon'a olan talebi bir anda zirveye çıkarttı. Şirket, yılın belli günlerinde karşılaştığı sipariş sayısını son dönemde sürekli alıyor.

Ancak salgının Amazon'u zorladığı konular da var. ABD ve Avrupa'daki Amazon işçileri, şirketin kendileri için yeterli önlemi almadığından yakınıyor. Fransa'da ise mahkeme Amazon'un 5 Mayıs'a kadar sadece zorunlu ihtiyaçların satışını yapması yönünde karar aldı. Son olarak ABD'li senatör Josh Hawley, Amazon'un kendi markalarına avantaj sağlamak için üçüncü parti satıcılarının verilerini kullanmakla suçlayıp dava açılması çağrısında bulundu.