Anketlerde fark atan Joe Biden’ın ekonomi politikası ne?

Herkes 3 Kasım'da gerçekleştirilecek olan ABD seçimlerine kilitlendi. ‘Dünyanın en önemli seçimi' için anketler Demokratik Parti'nin adayı Joe Biden'ı önde gösteriyor. Corona virüsü pandemisinde oldukça kötü bir sınav verdiği düşünülen ABD Başkanı Donald Trump NBC/Wall Street Journal’ın ortak anketine göre rakibi Joe Biden’ın 14 puan gerisinde kaldı.

Yayınlanan anket sonuçlarına göre bugün bir seçim yapılsa Biden oyların yüzde 53'ünü, Trump ise yüzde 39'unu alacak.

Peki yarışın favorisi Biden ekonomiye nasıl bakıyor? Seçim manifestosunda yer alan ifadelere göre ekonominin merkezine ‘emek gücü ve Amerikan insanın becerisini' koyuyor. Biden'ın Trump karşısında oynadığı en büyük kozlardan biri pandemi dolayısıyla kaybolan işleri hızlıca yerine koyma vaadi. (Dünya nüfusunun yüzde 4'üne sahip ABD vakaların yüzde 20'sine ev sahipliği yapıyor) Biden aynı zamanda bankaları KOBİ'lere daha uzun vadeli kredi verme konusunda da sıkıştırması bekleniyor.

Kriz kâhini lakabı ile tanınan ve geçen aylarda sozcu.com.tr'ye de bir röportaj veren Nouriel Roubini, Guardian için kaleme aldığı köşe yazısında Trump'ın tıpkı babasından devraldığı miras gibi Obama yönetimi döneminden de güçlü bir ekonomi devraldığını ve bunun havasını attığını söylüyor.

Roubini, Biden'ın işçi hakları konusunda kapsamlı bir politika izleyeceğini düşünürken son yıllarda ABD'nin en iyi üniversitelerinin sıralandığı Sarmaşık Ligi'nden (Ivy Leauge) mezun olmayan tek başkan adayının Biden olduğuna dikkat çekiyor. Kriz kâhini Biden’ı işçilere yakın olma potansiyeli olan bir başkan adayı olarak niteliyor.

BİDEN ZENGİNLERİ Mİ HEDEF ALACAK?

Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ceyhun Elgin, Trump ile Biden’ın ekonomi politikalarında olası farklılaşma başlıklarını sozcu.com.tr’ye anlattı.

Trump’ın şirketlere daha düşük kurumlar vergisi, yüksek gelir gruplarına da daha düşük gelir vergisi önerdiğini belirten Elgin, Biden’ın Demokrat Parti’nin sol kanadı kadar olmasa da Trump’ın aksi yönde adımlar atabileceğini söyledi.

ABD’de bütçe açığının son dönemde çok arttığına, vergi gelirleri azalırken harcamaların azalmadığına dikkat çeken Elgin, Biden’ın kurumlar vergisi ve yüksek gelir gruplarına dönük gelir vergisi artışıyla bu durumu değiştirmeye çalışabileceğini dile getirdi.

MERKEZ BANKASINA DOKUNUR MU?

Para politikasında Trump’ın merkez bankası bağımsızlığını zedeleyici atamalar yaptığını, teknokrat isimler yerine piyasanın içinden tartışmalı isimler atadığını ve ABD tarihinde son 20-30 yılda alışık olunmayan şekilde daha genişleyici para politikası uygulaması için merkez bankasıyla kavga görüntüsü verdiğini hatırlatan Elgin, Biden’ın bu alanda Trump öncesine daha yakın hareket edebileceğini belirtti.

Çin ile ticaret savaşı dışında ABD’nin dünyada müttefikleriyle bile ticarette sorunlar yaşadığını ve Dünya Ticaret Örgütü’nü (WTO) “ABD’nin çıkarlarına uygun çalışmadığı” gerekçesiyle işlemez hale getirdiğini belirten Elgin, Biden’ın bu alanda daha liberal bir politika benimseyebileceğini, WTO’yu (Dünya Ticaret Merkezi) tekrar işler hale getirebileceğini kaydetti.

Dünyanın en zengin 5 insanından 4’ü ABD vatandaşı. Biden’ın zenginlerden daha fazla gelir vergisi alma planı başta Amazon’un patronu Jeff Bezos olmak üzere pek çok ultra zengini yakından ilgilendiriyor.

