Kadınlar kozmetik ve giyimden vazgeçti

Corona virüsü salgını sonrası vatandaşlar önce giyim, takı ve kozmetik harcamalarından vazgeçti. Kadınların ayakta tuttuğu bu üç sektördeki harcamalar 3-10 Nisan haftasında yüzde 74'e varan oranlarda düştü.

Harcamalar kuyumda yüzde 75.8, giyimde yüzde 74.8, kozmetikte ise yüzde 56.4 oranında geriledi. Benzin, motorin ve otogaz harcamaları yüzde 43.1, konaklama harcamaları yüzde 82.4, havayolu harcamaları ise yüzde 91.9 azaldı. Gıda harcamalarında bile yüzde 13.4 oranında gerileme oldu.

KREDİ KARTI DA DÜŞTÜ

CHP TBMM Grubu tarafından hazırlanan ekonomik raporda, kredi kartıyla yapılan harcamalarda da düşüş olduğu belirtilerek, şu bilgilere yer veridi:

‘'Kredi kartları ile yapılan harcama ve ödemeler 13 Mart haftasında 21.3 milyar lira iken, 10 Nisan haftasında 13.5 milyar liraya kadar gerilemiştir. Benzin, motorin ve otogaz harcamaları yüzde 43.1, giyim harcamaları yüzde 74.8, konaklama harcamaları yüzde 82.4, kuyumculuk harcamaları yüzde 75.8, mobilya harcamaları yüzde 47.9, kozmetik harcamaları yüzde 56.4, havayolu harcamaları ise yüzde 91.9 azalmıştır.”

Raporda, kredi kartı harcamalarındaki değişim, salgından korunmak için alınan önlemlerin ve yürürlüğe konulan diğer kararların hangi sektörleri ne derece etkilediği de incelendi.

Haftalık olarak izlenebilen kredi kartıyla yapılan tüketim harcamaları, Türkiye'de korona salgınının resmen açıklandığı 13 Mart haftasına göre yüzde 36.6 oranında azaldı. Bu durum gıdaya da yansıdı. Gıdada yüzde 13.4, market alışverişlerinde ise yüzde 5.6'lık gerileme oldu.

Hükümet teşvik etti ama vatandaş borç yapmaktan korktu

İktidarın salgının yol açtığı ekonomik kriz nedeniyle gelir kaybına uğrayanları borçlanmaya teşvik ettiği bu dönemde, vatandaşların bunun yerine tüketim harcamalarını azaltmayı tercih ettikleri görüldü.

Bankalara ve finansman şirketlerine olan tüketici kredisi ve kredi kartı borçları 3-10 Nisan haftasında 2.6 milyar lira daha azalarak 629.9 milyar liraya indi. Bu hafta içerisinde tüketici kredileri 117 milyon lira, kredi kartı borçları ise 2.5 milyar lira azaldı.

Vatandaşların vadesinde geri ödemesini yapamadıkları için bankaların takibe aldığı tüketici kredisi ve kredi kartı borcu ise yılbaşından bu yana 236 milyon lira azalarak 10 Nisan itibarıyla 20.5 milyar lira oldu.