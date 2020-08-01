Kamu bankalarının döviz açığı 10 milyar doları geçti

Yabancı para pozisyonunun özkaynaklarına oranı ise yüzde 30.9'a kadar çıktı. BDDK, bankaların döviz pozisyon açığının art arda 2 haftadan uzun bir süreyle özkaynakların yüzde 20'sini aşmasını istemiyor. Bankalar yılda altı defa bu limiti 2 hafta süreyle aşabiliyor. Uzmanlar, dolar kurunu frenlemek için yapılan satışların açığı büyüttüğünü, kur artışıyla birlikte kamu bankalarının açık kaynaklı zarara uğradığını belirtiyor.

ZARAR BÜYÜK OLABİLİR

Kamu bankalarının ciddi bir kur riski ile karşı karşıya olduklarını belirten ekonomist Dr. Murat Kubilay, “Merkez Bankası'nın 30 milyar dolar, 3 kamu bankasının ise 10 milyar dolar döviz pozisyonu açığı var. Ani olay akışına bağlı kur artışında finansal sistem çatırdayabilir” dedi.

BDDK'nın haftalık yabancı para net pozisyon verilerinin üç kamu bankası için toplam hesaplandığını hatırlatan Kubilay, “Eğer her hafta 1 veya 2 tanesi sınırı aşıyorsa, böylece 18 hafta kullanabilme şansları olur” diye konuştu.

‘TL'Yİ KORUYAN SET YIKILDI'

Merkez Bankası (MB) brüt rezervinin 90, net rezervinin ise 29 milyar dolar olduğunu kaydeden Dr. Murat Kubilay, “Para takası (swap) ticari işlemler için kullanılıyordu ancak istikrar sağlayıcı araç haline getirildi. Swap hariç döviz rezervi 29 milyar dolar negatifte. MB parası yetmezmiş gibi kamu bankaları da eklenerek TL korunmaya çalışılmış ancak bu set yıkılmış gözüküyor” dedi.