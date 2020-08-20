Karaca’nın fonu getiride ilk üçe girdi

Serbest Hedge Fon'dan yapılan açıklamaya göre, fon altında son 6 ayda alınan kaldıraçlı pozisyon sayesinde, en yüksek getiriye sahip ilk 3 fon arasına girdi.

Birçok özel sektör kuruluşunda yönetici olarak görev yapan Karaca, birçok özel sektör şirketine de danışmanlık hizmzeti verdi. Gübre sektöründeki önemli oyuncularından İsviçreli İndagro firmasının Türkiye temsilciliğini de yapan Karaca'nın daha önce Mega Varlık A.Ş., Dap Holding, Sbk Holding, Doğan Holding, Yeditepe Faktoring, Acarlar İnşaat, Sütaş A.Ş. başta olmak üzere birçok şirkete danışmanlık hizmeti verdiği biliniyor.